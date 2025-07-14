5 علامات تظهر على الجلد تنذر بنوبة قلبية قاتلة

يمكن أن تظهر علامات تحذيرية من الإصابة بنوبة قلبية على الجلد والأظافر، مثل اللون الأزرق أو الأرجواني أو نمط يشبه الشبكة، أو نمو شمعي أصفر برتقالي اللون على الجلد، أو حتى تورم على أصابعك.

يُنذرك جسمك دائمًا بنوبة قلبية. ومع ذلك، ووفقًا للأطباء، لا يُنصت معظمنا إليه. يُلاحظ بعض الأشخاص علامات مُبكرة للحالة في الأيام أو الساعات التي تسبق النوبة القلبية، وقد تكون هذه المؤشرات أقل وضوحًا بكثير مما تتوقع، إن التعرّف على الأعراض المُبكرة للنوبة القلبية يُمكن أن يُنقذ حياتك أو حياة شخص من حولك.

قد تظهر علامات تحذيرية على بشرتك وأظافرك، ولذلك قد يكون طبيب الجلدية أول من يلاحظ إصابتك بأمراض القلب، إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، يمكنك أيضًا العثور على علامات تحذيرية للمرض على بشرتك وأظافرك.

-اللون الأزرق أو الأرجواني

عندما تشعر ببرد شديد، يتحول لون بشرتك إلى الأزرق أو الأرجواني، يقول الأطباء إن ذلك يحدث عندما لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين، مما يؤدي إلى حالة تُعرف بمتلازمة إصبع القدم الأزرق، والتي تحدث عند انسداد وعاء دموي واحد أو أكثر.

تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الزرقة، وتتسبب في موت الجلد والأنسجة الأساسية دون علاج.

-نمط يشبه الشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني

في بعض الأحيان، قد تلاحظ ظهور نمط شبكي أزرق أو بنفسجي على جلدك عند الشعور بالبرد، يختفي هذا النمط مع ارتفاع درجة حرارة الجلد، من الممكن أيضًا ملاحظة هذا النمط عند تناول بعض الأدوية، إذا كان أحد هذه الأدوية هو سبب هذا النمط الشبكي، فلا داعي للقلق عادةً.

قد يكون هذا النمط الشبكي أيضًا علامة على مرض يُعرف باسم متلازمة انسداد الكوليسترول، والذي يحدث عند انسداد الشرايين الصغيرة، قد يؤدي هذا الانسداد إلى تلف الأنسجة والأعضاء، لذا من المهم مراجعة الطبيب لمعرفة ما إذا كنت تعاني من مرض لم يتم تشخيصه.

-أصفر برتقالي، نمو شمعي على الجلد

إذا لاحظتَ نموًّا برتقاليًّا مصفرًّا على جلدك، فقد يكون لديكَ رواسب كوليسترول تحته. ورغم أنها غير مؤلمة، إلا أن هذه الرواسب تظهر في مناطق عديدة، بما في ذلك زوايا العينين، وخطوط راحة اليد، ومؤخرة الساقين.

إذا لاحظتَ هذه الزوائد على أي منطقة من جلدك، فاستشر طبيبك، قد تحتاج إلى فحص كوليسترول أو فحص طبي آخر، تتطلب مستويات الكوليسترول غير الطبيعية علاجًا، مما قد يقي من أمراض القلب المهددة للحياة. كما أن ضبط مستويات الكوليسترول قد يساعد في إزالة الزوائد الجلدية.

-عرق الأصابع

عندما تبدأ أظافرك بالانحناء من أحد طرفيها وتظهر على أصابعك علامات التهاب، فهذه علامة على وجود عدوى في القلب، أو مرض قلبي، أو مشاكل في الرئة. بالنسبة للكثيرين، هذه العلامات غير ضارة.

ومع ذلك، إذا كانت أصابعك وأظافرك تبدو بهذا الشكل، فمن الأفضل معرفة ما إذا كان لديك حالة طبية، مثل أمراض الرئة أو مشكلة في القلب.

-نتوءات شمعية على بشرتك

إذا لاحظتَ نتوءات شمعية على جلدك، فقد تكون هذه علامات على تراكم البروتين في قلبك أو عضو آخر، تظهر هذه الكتل الشمعية في أي مكان على الجلد، وتشير إلى تراكم غير طبيعي للبروتين في عضو ما، مثل قلبك. إذا تراكم البروتين في القلب، يُصعّب على القلب العمل بشكل سليم.

المصدر: Timesnownews