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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل تصاب بالملاريا بعد التعافي؟ .. إجابة صادمة

الملاريا
الملاريا
حياة عبد العزيز

الملاريا مرض يُسببه الطفيليات وينتقل الطفيلي إلى الجسم عبر لدغة البعوض حامل العدوى، ويشعر المصابون بأعراض صعبة منها إعياء شديد عادةً مع ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة مصحوبة برجفة، وما يقلق الكثيرين حقًا هو فكرة أن الملاريا قد لا تختفي نهائيًا، حتى بعد التعافي.

هل يمكن أن تختبئ الملاريا في جسمك وتعود بعد أشهر أو حتى سنوات؟، والإجابة وفقا ما أكد الخبراء هي أن يمكن أن تستمر الملاريا، وفي بعض الحالات، قد تعود بعد فترة طويلة من ظنك أنك بخير.

وقالت الدكتورة شالمالي إينامدار، استشارية وطبيبة متخصصة في الأمراض المعدية للبالغين في مستشفى كوكيلابين ديروباي أمباني بمومباي، يمكن أن تبقى الملاريا كامنة في الجسم وتعاود الظهور بعد أشهر أو حتى سنوات من الإصابة الأولية، وتُعرف هذه الظاهرة باسم الانتكاس أو التجدد، وذلك حسب السبب. ويعتمد هذا بشكل رئيسي على نوع البلازموديوم المُصاب".

وتابعت إن نوعين من طفيليات الملاريا، المتصورة النشيطة والمتصورة البيضاوية، معروفان بقدرتهما الخفية على الاختباء في الكبد كأشكال كامنة تُسمى الهبنوزويتات، يمكن أن تبقى هذه الأشكال مختبئة لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة الأولى، ويمكن أن تنشط مجددًا وتسبب انتكاسة دون ظهور أعراض جديدة.

واضافت: "هذا هو السبب في أن المرضى غالبًا ما يصابون بالمرض مرة أخرى بعد فترة طويلة من تعافيهم من النوبة الأولية".

أخطر أنواع الملاريا 

وكشفت الدراسة ان المتصورة المنجلية، وهي أخطر أنواع الملاريا، لا تُشكل مراحل كامنة في الكبد، لكن الدكتور إينامدار يُحذر من أنها قد تُسبب مشاكل ولا تُسبب المتصورة انتكاسة، ولكنها قد تُسبب عودة ظهور المرض إذا لم تُطرد تمامًا من مجرى الدم، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب عدم اكتمال العلاج أو مقاومة الأدوية.

قد تظهر الأعراض مرة أخرى في غضون أسابيع أو أشهر،  لذا، سواءً كانت انتكاسة من الكبد أو عودة ظهور في الدم، فمن المؤكد أن الملاريا قد تعود إذا لم تُعالج بشكل كامل.

الملاريا المزمنة أو المتكررة ليست مجرد إزعاج، ويشير الأطباء إلى أن "الملاريا المزمنة قد تؤدي إلى نوبات متكررة من الحمى والتعب وفقر الدم، مما يؤثر سلبًا على جودة الحياة، علاوة على ذلك، فإن الانتكاسات غير المعالجة قد تنقل الطفيلي إلى البعوض، مما يُديم دورة العدوى في المجتمع".

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