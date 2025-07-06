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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تتوقع .. تناول الثوم النيئ يحميك من مرض خطير

الثوم
الثوم
نهى هجرس

يحتوي الثوم على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، كما أظهرت الأبحاث أن زيت الثوم يعمل كمضاد للالتهابات، إذا كنت تعاني من آلام والتهاب في المفاصل أو العضلات، فافركها بزيت الثوم، حتى أن مؤسسة التهاب المفاصل توصي به للمساعدة في منع تلف الغضاريف الناتج عن التهاب المفاصل .

فوائد تناول الثوم النيء 

- يحسن صحة القلب

وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الثوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الشرايين وضغط الدم .

يعتقد الباحثون أن خلايا الدم الحمراء تحوّل الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين، هذا يُوسّع الأوعية الدموية، مما يُسهّل تنظيم ضغط الدم.

- ينظف البشرة

خصائص الثوم المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة تُنقّي بشرتكِ عن طريق قتل البكتيريا المُسبّبة لحب الشباب، أظهرت إحدى الدراسات أن  تدليك الثوم النيء  على البثور يُساعد على إزالتها.

انتبه، مع ذلك، قد يُسبب الثوم حرقة في بشرتك، استشر طبيب الجلدية أولًا قبل تجربة هذه التقنية، خاصةً إذا كنت تستخدم أي منتجات أخرى للعناية بالبشرة .

- يعالج الفطريات 

الثوم يُحارب الفطريات أيضًا  ، إذا كنت تُعاني من قدم الرياضي، انقع قدميك في ماء الثوم أو افركهما بالثوم النيء للقضاء على الفطريات المُسببة للحكة

الثوم فوائد الثوم علاج الفطريات صحة القلب

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