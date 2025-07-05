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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جمال شعبان: "مش كل رفرفة في القلب معناها مرض خطير.. متخافوش"

ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟
ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟
آية التيجي

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة طمأنة للمواطنين الذين يعانون من رفرفة القلب والخفقان والضربات الزائدة أو الساقطة.

ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟

وأكد شعبان في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، أن كثيرًا من هذه الأعراض لا ترتبط بأمراض خطيرة في كهرباء القلب كما يعتقد البعض.

وقال شعبان، إن هذه الأعراض تكون في الغالب ناتجة عن التوتر والقلق النفسي، والوساوس، والخوف من الموت، مشيرًا إلى أن التعامل مع الحالة النفسية قد يكون هو العلاج الأهم.

ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟

وجاء في منشوره: "كتير من أعراض الرفرفة في القلب، والخفقان، والضربات الزيادة، والضربات الساقطة مش دايمًا سببها خلل خطير في كهرباء القلب،
في الغالب بتكون نتيجة التوتر، القلق، الوسواس، أو الخوف من الموت.. وكتب: "من فضلكم... ما تقلقوش."

ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟

ودعا الدكتور جمال شعبان، إلى ضرورة التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للقلق، مؤكدًا أن المبالغة في الخوف قد تزيد الأعراض سوءًا، كما شدد على أهمية استشارة الطبيب عند استمرار الأعراض لإجراء الفحوصات اللازمة.

وفي ختام منشوره، وصف شعبان البوست بأنه "مهم جدًا"، مطالبًا المتابعين بمشاركته على أوسع نطاق لنشر التوعية والحد من المخاوف المنتشرة.

رفرفة القلب الخفقان الضربات الزائدة أمراض خطيرة كهرباء القلب الدكتور جمال شعبان

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جمال شعبان: "مش كل رفرفة في القلب معناها مرض خطير.. متخافوش"

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