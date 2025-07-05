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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يضر قلبك .. أضرار صادمة للإفراط في تناول النسكافيه بالكريمر

أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر
أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر
آية التيجي

مع ازدياد الاعتماد اليومي على القهوة السريعة "النسكافيه" كمشروب صباحي أساسي، يغفل كثيرون عن الأضرار الصحية التي قد تنتج عن الإفراط في تناوله، خاصة عند إضافة الكريمر، الذي يحتوي على مكونات قد تضر الجسم على المدى الطويل.

أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر

وفيما يلي بعض الأضرار التي حذرت منها مواقع طبية أجنبية مثل Healthline وWebMD وMedical News Today، ومن أبرزها ما يلي:

ـ زيادة الوزن والسعرات الخفية:
الكريمر يحتوي على سكريات ودهون مشبعة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن دون إدراك، خاصةً عند استهلاكه يوميًا.

ـ خطر على صحة القلب:
بعض أنواع الكريمر الصناعي تحتوي على زيوت مهدرجة (دهون متحولة)، تُعرف بأنها ترفع الكوليسترول الضار وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر

ـ مشكلات عصبية ونفسية:
الكافيين المفرط يسبب الأرق، التوتر، وتسارع ضربات القلب، ويُضاعف الكريمر هذه الأعراض لدى البعض.

ـ ارتفاع خطر مقاومة الإنسولين:
الكريمر المُحلى قد يرفع نسبة السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر

ـ تأثير على امتصاص العناصر الغذائية:
النسكافيه قد يعيق امتصاص الحديد والكالسيوم، خاصةً عند تناوله بعد الأكل، وهو ما قد يؤثر على صحة العظام على المدى الطويل.

ـ مكونات صناعية ضارة:
تحتوي العديد من أنواع الكريمر على نكهات وألوان صناعية ومحليات قد ترتبط بمشكلات صحية مزمنة مثل الالتهابات أو الحساسية.

أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر

لمن لا يستطيعون الاستغناء عن النسكافيه، يُنصح باختيار كريمر طبيعي خالٍ من السكر والدهون الصناعية، أو استبداله بحليب نباتي، مثل: اللوز أو جوز الهند للحفاظ على الفوائد وتجنب الأضرار

النسكافيه القهوة السريعة أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر الكريمر

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يضر قلبك .. أضرار صادمة للإفراط في تناول النسكافيه بالكريمر

أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر
أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر
أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر

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