احذر التونة.. فوائدها عديدة والإفراط فى تناولها يدمر صحتك

رغم أن التونة تُعد من الخيارات الصحية الشائعة، لما تحتويه من بروتينات وأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والدماغ، إلا أن الإفراط في تناولها قد يحوّلها من وجبة مغذية إلى خطر صحي صامت.

أضرار الإفراط في تناول التونة

وهناك عدد من المخاطر المرتبطة بتناول التونة بكثرة، خاصة المعلبة منها أو الأنواع الكبيرة الحجم.

ومن أبرز المخاطر الناتجة عن الإفراط في تناول التونة، وفقا لما نشر في موقع Healthline وHarvard Health Publishing وMedical News Today.

ـ التسمم بالزئبق:

تحتوي التونة، خاصة الأنواع الكبيرة مثل Albacore وBluefin، على نسب مرتفعة من الزئبق، ما يؤدي إلى تراكمه في الجسم بمرور الوقت ويسبب مشاكل عصبية مثل الصداع، ضعف الذاكرة، والرعشة.

أضرار الإفراط في تناول التونة

ـ خطر على الحوامل والأطفال:

بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يُنصح النساء الحوامل والأطفال بتقليل استهلاك التونة، لأنها قد تؤثر على نمو الجهاز العصبي للجنين أو الطفل.

ـ ارتفاع ضغط الدم بسبب الصوديوم:

بعض أنواع التونة المعلبة تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مما قد يرفع ضغط الدم ويؤثر سلبًا على صحة القلب والكلى.

أضرار الإفراط في تناول التونة

ـ سوء التوازن الغذائي:

الاعتماد المفرط على التونة كمصدر أساسي للبروتين قد يؤدي إلى نقص عناصر غذائية أخرى مهمة مثل الحديد وفيتامين B12، مما ينعكس على صحة الجسم العامة.

ـ وجود ملوثات بيئية:

بعض أنواع التونة تحتوي على ملوثات صناعية مثل PCBs والديوكسينات، والتي ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مع التعرض المستمر لها.

أضرار الإفراط في تناول التونة

ويُفضل تناول التونة بحد أقصى مرتين أسبوعيًا، واختيار الأنواع منخفضة الزئبق، وتناولها ضمن نظام غذائي متنوع ومتوازن.