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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خلطة سحرية بمكونات طبيعية لعلاج الشعر التالف .. بخطوات بسيطة

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
آية التيجي

تعاني الكثير من النساء من تلف الشعر الناتج عن الصبغات المتكررة، والتعرض المستمر للحرارة سواء من أدوات التصفيف أو حرارة الطقس، مما يفقد الشعر قوته ولمعانه الطبيعي.

ولأن الحلول الكيميائية قد تكون باهظة الثمن ومؤقتة النتائج، يقدم موقع Medium خلطة طبيعية فعالة بمكونات متوفرة في كل مطبخ، تعمل على ترميم ألياف الشعر من الداخل وتقوية الجذور بشكل ملحوظ.

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

صفار بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من خل التفاح (اختياري لتوازن درجة الحموضة)

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان

طريقة التحضير والاستخدام:

ـ امزجي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

ـ ضعي الخليط على شعر نظيف وجاف، مع التركيز على الأطراف والمناطق المتقصفة.

ـ غطي الشعر بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة، واتركي القناع لمدة 40 دقيقة.

ـ اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو خالٍ من الكبريتات وماء فاتر لإزالة أي بقايا من البيض.

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان

نصيحة جمالية لعلاج الشعر التالف

استخدمي هذه الخلطة مرة أسبوعيًا لتحصلي على شعر أكثر قوة ولمعانًا، وابتعدي قدر الإمكان عن أدوات التصفيف الساخنة خلال فترة العلاج.

الشعر الصبغات الشعر التالف علاج الشعر التالف أدوات التصفيف

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