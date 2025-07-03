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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
آية التيجي

 هناك بعض العادات الصباحية البسيطة قد تساعد بشكل فعّال في تنظيم مستويات سكر الدم طوال اليوم، خصوصًا لمن يعانون من السكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة به.

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

وتمثل العادات البسيطة التي تبدأ بها يومك تحدد نمط جسمك طوال اليوم ممارسة دقائق من التأمل أو كوب ماء قد يحدثان فرقًا في صحة سكر الدم"، بحسب ما نشر في موقع CollectedMed الطبي.
 

وكشف خبراء التغذية عن بعض العادات التي يمكنها القيام بها في الصباح الباكر وتساهم بشكل كبير في تنظيم السكر في الدم، وفقا لما نشر في Health وWoman & Home وTimes of India، وتشمل:

ـ اشرب كوب ماء بمجرد الاستيقاظ:

الترطيب الفوري يساعد على تنشيط الأيض.

الماء يساعد الجسم على التخلص من السكر الزائد في الدم عن طريق الكلى.

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

ـ ابدأ يومك بفطور غني بالبروتين والألياف:

فطور متوازن (مثل البيض، أو الزبادي اليوناني مع الشوفان والمكسرات) يمنع ارتفاع السكر المفاجئ.

البروتين والألياف يبطئان امتصاص الجلوكوز في الدم.

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

ـ مارس المشي أو تمارين خفيفة:

الحركة الصباحية لمدة 20–30 دقيقة تحسن حساسية الأنسولين.

حتى المشي بعد الإفطار مباشرة يساعد في خفض سكر الدم.

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

ـ ابدأ يومك بتمارين تنفّس أو تأمل:

تقنيات الاسترخاء تقلل من إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يرتبط بارتفاع سكر الدم عند التوتر.

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

ـ تعرّض لأشعة الشمس الطبيعية:

التعرض لضوء الصباح يساعد في ضبط الساعة البيولوجية ويعزز التوازن الهرموني، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سكر الدم.

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

ـ تجنب الكافيين والمشروبات المحلاة على معدة فارغة:

القهوة أو العصائر المحلاة صباحًا قد ترفع السكر بشكل مفاجئ، خاصة دون تناول طعام متوازن.

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

ـ راقب سكر الدم صباحًا (للمرضى):

الفحص الصباحي يعطي فكرة دقيقة عن تأثير النوم، والوجبات، والروتين اليومي على مستويات السكر.

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

لماذا الصباح مهم؟

بحسب الأبحاث، تثبيت سكر الدم صباحًا يُقلل من خطر حدوث ارتفاعات أو هبوط حاد خلال اليوم، مما يساعد على:

ـ تحسين المزاج والطاقة

ـ منع الإعياء

ـ تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

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عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
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