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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عادات بسيطة قد تدمر صحتك بصمت.. و5 خطوات بسيطة تنقذك

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
آية التيجي

في زحمة نمط الحياة العصري، نمارس العديد من العادات اليومية التي تبدو غير مؤذية، لكنها على المدى الطويل تؤثر بشكل خطير على صحتنا الجسدية والنفسية.

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ

فبين تجاهل الإفطار، وتصفح الهاتف قبل النوم، وانخفاض النشاط البدني، يبدأ الجسم في دفع الثمن دون أن نشعر.

وهناك عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ، وفقًا لما نشر في موقع Healthline الطبي، وتشمل ما يلي:

ـ الجلوس لأكثر من 6 ساعات متواصلة:

يضغط على العمود الفقري، ويفسد وضعية الجسم تدريجيًا.

ـ النوم لأقل من 5 ساعات في الليلة لمدة أسبوع:

يقلل كفاءة الجهاز المناعي بنسبة تصل إلى 30%.

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ

ـ شرب أكثر من 5 أكواب شاي يوميًا:

يؤثر سلبًا على صحة الكبد على المدى البعيد.

ـ قلة النشاط البدني:

تؤدي إلى بداية ضمور العضلات وضعف الحركة.

ـ التوتر والإجهاد المستمر:

يخل بتوازن الجهاز الهضمي ويضعف صحة الأمعاء.

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ

ـ تصفح الإنترنت قبل النوم بـ15 دقيقة فقط:

يدمر ساعتين من النوم العميق الضروري لراحة الدماغ.

ـ الإفراط في المشروبات السكرية:

يؤدي لانكماش مراكز اتخاذ القرار في الدماغ.

ـ الإكثار من الكافيين مقابل قلة شرب الماء:

يجهد الكلى ويتسبب بمشكلات وظيفية مع الوقت.

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ

عادات بسيطة تحافظ على صحتك وتمنع التدهور

ـ المشي 15 دقيقة بعد كل وجبة:

يُنظّم سكر الدم بكفاءة تفوق الأدوية.

ـ النوم 8 ساعات ليلاً:

يتيح لأعضاء الجسم إصلاح وتجديد نفسها.

ـ كتابة المذكرات يوميًا لمدة 10 دقائق:

تُخفف التوتر وتصفّي الذهن من الضغوط المتراكمة.

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ

ـ الالتزام بثلاث وجبات رئيسية:

ينظّم هرمونات الجوع والشبع ويمنع الإفراط في الأكل.

ـ شرب 2 لتر من الماء النقي يوميًا:

يطرد السموم ويعزز التركيز والصفاء الذهني.

ـ عدم تخطي وجبة الإفطار:

يحافظ على صحة القلب ويضبط إيقاع الجسم اليومي.

عادات العادات اليومية الإفطار تصفح الهاتف النوم النشاط البدني

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