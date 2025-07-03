ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. فوائد مذهلة

كشفت تقارير طبية أجنبية حديثة، أن تناول الطماطم بشكل منتظم لا يمنح فقط نكهة لذيذة للطعام، بل يُعد سلاحًا صحيًا فعالًا لدعم الجسم والوقاية من الأمراض.

فوائد تناول الطماطم بانتظام

ووفقًا للخبراء، فإن الطماطم غنية بمركبات نباتية قوية أبرزها "الليكوبين"، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن، مما يمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية الهامة.

ويمكن لطهي الطماطم أو تناولها كصلصة طبيعية تأثير أقوى في تعزيز امتصاص الليكوبين، مقارنة بتناولها نيئة، ومن أبرز فوائد تناول الطماطم، وفقا لما جاء في موقع Healthline وMayo Clinic وMedical News Today، وتشمل ما يلي:

ـ تقوي القلب وتحميه من الأمراض:

الطماطم تقلل الكوليسترول الضار وتحسّن صحة الأوعية الدموية، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات.

فوائد تناول الطماطم بإنتظام

ـ تعزز صحة العين:

تحتوي على اللوتين والبيتا كاروتين، اللذين يساعدان في الوقاية من ضعف النظر والضمور البقعي.

ـ تحمي من الزهايمر وتدعم الذاكرة:

بفضل مضادات الأكسدة، تساهم الطماطم في حماية خلايا الدماغ من التلف المرتبط بالتقدم في السن.

ـ تقوي جهاز المناعة:

غنية بفيتامين C الذي يعزز مقاومة الجسم للفيروسات والعدوى.

فوائد تناول الطماطم بإنتظام

ـ تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان:

الليكوبين يُعرف بخصائصه المضادة للأورام، خاصة في الوقاية من سرطان البروستاتا.

ـ تحافظ على نضارة البشرة:

تحارب التجاعيد وتعزز إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة مظهرًا صحيًا وشابًا.