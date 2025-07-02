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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

8 أطعمة تحارب الزهايمر وتُنعش الذاكرة .. احرص عليها

أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر
أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر
آية التيجي

في وقت تتزايد فيه معدلات الإصابة بمرض الزهايمر حول العالم، فهناك بعض الأطعمة يمكنها أن تؤخّر تدهور الذاكرة وتقلّل خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة تصل إلى 35%.

أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر

وهناك بعض الأطعمة التي تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر، وفقا لما نشر في موقع EatingWell وThe Sun وMedical News، ومن أبرزها ما يلي:

ـ الخضراوات الورقية (السبانخ، الكرنب، الجرجير):
تحتوي على فيتامين K والفولات ومضادات الأكسدة، وتُعد سلاحًا قويًا في مواجهة تدهور الوظائف المعرفية.

الخضراوات الورقية

ـ التوت الأزرق والفراولة:
غنيان بالفلافونويد، ويُعززان التركيز والذاكرة، ويقللان من خطر التدهور العقلي المرتبط بالعمر بنسبة تصل لـ 34%.

التوت الأزرق

ـ الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين):
تحتوي على أحماض أوميغا 3 المهمة لوظائف الدماغ، وقد أظهرت الدراسات أنها تقلل خطر الزهايمر بنسبة ملحوظة.

الأسماك الدهنية

ـ الجوز وبذور الكتان واليقطين:
غنية بفيتامين E والمغنيسيوم، وتدعم صحة الدماغ وتحارب الالتهاب.

الجوز وبذور الكتان

ـ زيت الزيتون البكر:
يحتوي على مضادات أكسدة قوية تقي من التلف الخلوي وتُحافظ على مرونة الأوعية الدموية في الدماغ.

زيت الزيتون البكر

ـ الكركم:
المادة الفعالة فيه (الكركومين) مضادة قوية للالتهاب وتساعد في تقليل تراكم البروتينات السامة المرتبطة بالزهايمر.

الكركم

ـ الشاي الأخضر والماتشا:
يحتويان على مركب EGCG الذي يعزز الذاكرة ويقي من الشيخوخة العصبية.

الماتشا

ـ الشوكولاتة الداكنة:
ترفع تدفق الدم إلى الدماغ وتزيد من إفراز البروتينات المسؤولة عن نمو الخلايا العصبية وتحسين المزاج.

الشوكولاتة الداكنة

هل هناك نظام غذائي كامل للوقاية من الزهايمر؟

ويُوصي الأطباء باتباع حمية MIND التي تدمج بين النظام المتوسطي ونظام DASH، وتركز على تناول:

ـ 6 حصص أسبوعية من الخضراوات الورقية

ـ التوت مرتين أسبوعيًا

ـ الأسماك مرة واحدة على الأقل

ـ التقليل من اللحوم الحمراء والسكريات والمقليات

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8 أطعمة تحارب الزهايمر وتُنعش الذاكرة .. احرص عليها

أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر
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