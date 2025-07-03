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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير طبي من الماسكرا المقاومة للماء: قد تضر العيون

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
آية التيجي

حذرت طبيبة العيون الأسترالية جاكلين بيلتز من خطورة استخدام الماسكرا المقاومة للماء، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى جفاف شديد في العين وظهور أعراض مزعجة مثل الحرقة، والاحمرار، وعدم وضوح الرؤية.

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

وفي مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك" حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة، أوضحت الدكتورة بيلتز أن هذا النوع من مستحضرات التجميل يحتوي على مركبات تؤثر سلبًا على طبقة الدموع التي تحافظ على رطوبة العين.

موضحة بيلتز، أن التركيبة الجافة المصممة لتثبيت الماسكرا على الرموش قد تؤدي إلى جفاف الغشاء الدمعي، وهو ما يزيد الأعراض سوءًا لدى أصحاب العيون الحساسة.

كما أشارت بيلتز، إلى أن صعوبة إزالة الماسكرا المقاومة للماء تتطلب استخدام مواد كيميائية أقوى وفركًا زائدًا للجفون، مما قد يسبب تهيجًا إضافيًا للعين.

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

خبراء آخرون يوافقون التحذير

وانضم الدكتور جوليان بروسيا، طبيب العيون الكندي، إلى التحذيرات، مؤكدًا أن المكياج المقاوم للماء يُعد من أسوأ مسببات جفاف العين، حيث يؤثر سلبًا على وظيفة غدد ميبوميان المسؤولة عن إفراز الدهون التي تمنع تبخر الدموع.

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

مكونات كيميائية مقلقة في بعض مستحضرات التجميل

ووفقًا للدكتورة هدى مينهاس من جامعة بورتوريكو، فإن الماسكرا المقاومة للماء تحتوي على مواد مثيرة للقلق، من أبرزها:

ـ بوتيل هيدروكسي أنيسول (BHA): مصنّف كمادة مسرطنة محتملة من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

ـ كلوريد البنزالكونيوم: يمكن أن يقتل غدد ميبوميان خلال 15 دقيقة فقط.

ـ الفورمالديهايد: مسبب معروف لتهيج الجلد والعين وقد يرتبط بزيادة خطر السرطان.

ـ البارابين: يؤثر على الهرمونات ويضعف وظيفة الغدد الدهنية في العين.

ـ فينوكسي إيثانول: مسبب معروف لتهيج الجلد والعيون.

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

نصائح للنساء للحفاظ على صحة العيون

ـ تجنب الماسكرا المقاومة للماء قدر الإمكان.

ـ اختيار مستحضرات تجميل قابلة للذوبان في الماء.

ـ استخدام منتجات موصى بها من قبل أطباء العيون.

ـ تجنب المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية المحذّر منها.

الماسكرا الماسكرا المقاومة للماء استخدام الماسكرا الحرقة الاحمرار وضوح الرؤية رطوبة العين

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تحذير طبي من الماسكرا المقاومة للماء: قد تضر العيون

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

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