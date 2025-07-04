طريقة عمل لفائف البطاطس المحشوة بالدجاج والجبنة.. أكلة سهلة وسريعة

في زمن السرعة والابتكار في عالم الطهي، تبرز وصفة لفائف البطاطس المحشوة بالدجاج والجبنة كخيار مثالي يجمع بين المذاق الشهي والمظهر الأنيق، دون الحاجة لتحضيرات معقدة.

سواء كنتِ تبحثين عن وصفة لعزومة خفيفة أو عشاء مميز مع العائلة، فهذه اللفائف ستنال إعجاب الجميع، بحسب ما نشره موقع Delish العالمي.

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

المكونات:

2 حبة بطاطس كبيرة مبشورة ومصفاة جيدًا

نصف ملعقة صغيرة ملح + فلفل أسود

رشة بابريكا أو زعتر (حسب الرغبة)

كوب دجاج مفتت (مشوي أو مسلوق)

نصف كوب جبنة موتزاريلا أو شيدر

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة زيت نباتي

زيت للقلي أو رشة زيت في حالة استخدام الفرن.

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

طريقة التحضير:

ـ ابشري البطاطس واعصريها جيدًا للتخلص من الماء الزائد.

ـ في وعاء، اخلطي البطاطس مع البيضة والتوابل حتى تحصلي على عجينة متماسكة نسبيًا.

ـ افردي الخليط على ورق زبدة بشكل مستطيل رفيع.

ـ ضعي الحشوة (الدجاج والجبنة) في المنتصف، ثم لفي البطاطس على شكل رول.

ـ يمكنك قليها في زيت غزير حتى تأخذ لونًا ذهبيًا، أو خبزها في الفرن لمدة 25 دقيقة على حرارة 200 مئوية.

ـ قدّميها ساخنة مع صوص الزبادي بالثوم أو الكاتشب الحار حسب الذوق.

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

نصيحة للتقديم لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

قطعي اللفائف إلى شرائح قبل التقديم، وزينيها بالبقدونس أو رشة جبنة إضافية لمظهر احترافي ومذاق لا يُنسى