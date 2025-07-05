حسام موافي حذر منها.. معلومات عن السدة الرئوية وأعراضها

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من العواقب الصحية الخطيرة الناتجة عن التدخين.

السدة الرئوية أخطر من السرطان

وأكد موافي خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الإصابة بالسدة الرئوية تُعد أكثر خطورة من مرض السرطان في بعض الحالات.

وأوضح موافي، أن المريض بالسدة الرئوية قد يعاني من أعراض المرض لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 عامًا، ما يُسبب له معاناة مستمرة في التنفس والحركة اليومية.

السدة الرئوية أخطر من السرطان

وأضاف موافي في برنامجه، وقال: «يعني أفضل عمري كله مش قادر أطلع سلم علشان سيجارة أو شيشة؟ ده تصرف غير عقلاني».

السدة الرئوية أخطر من السرطان

وأشار موافي، إلى أن ضيق الشعب الهوائية يؤدي إلى احتباس الهواء داخل الرئتين، مما يتسبب في إتلافها تدريجيًا، مؤكدًا أن الرئة تُعد أضعف أعضاء الجسم وأكثرها تأثرًا بعادات التدخين.