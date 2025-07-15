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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع زيادة الحرائق .. طرق تحمي منزلك من الماس الكهربائي

ماس كهربائي
ماس كهربائي
حياة عبد العزيز

تزداد الحرائق في المنازل والمحلات والمطاعم بسبب الماس الكهربائي في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك يجب وضع الأمور عين الاعتبار للحماية من الحريق قدر الامكان.

ما هي العلامات التي يجب أن أنتبه لها والتي قد تشير إلى خطر نشوب حريق كهربائي؟

فيما يلي بعض العلامات الحاسمة التي قد تشير إلى أن منزلك قد يكون معرضًا لخطر حريق كهربائي:

قصر كهربائي متكرر أو انقطاع في قواطع الدائرة: قد يكون هذا مؤشرًا على زيادة الحمل على الدائرة.
القوابس والمفاتيح الكهربائية متغيرة اللون أو ساخنة: قد يُشكّل القابس أو المفتاح الذي يبدو ساخنًا عند اللمس أو متغير اللون خطر حريق.
أضواء متقطعة: قد يكون هذا مؤشرًا على خلل في الأسلاك.
رائحة احتراق: قد تكون رائحة احتراق البلاستيك غير المُكتشفة علامة على نشوب حريق كهربائي.

خطوات سهلة وفعالة للوقاية من الحرائق الكهربائية

الفحص: يجب أن يكون فحص النظام الكهربائي من قِبل فني مؤهل على رأس قائمة مهامك. إذ يمكنه تحديد أي أعطال أو نقاط ضعف قد تؤدي إلى نشوب حريق كهربائي.
إجراءات السلامة: احرص على عدم تحميل المقابس والمنافذ الكهربائية فوق طاقتها. افصل الأجهزة الإلكترونية عند عدم استخدامها، واستخدم قواطع الدائرة.
أجهزة كشف الحرائق: قد تكون هذه خط دفاعك الأول ضد أي حريق محتمل، الصيانة الدورية لهذه الأجهزة ضرورية.

مصدر المعلومات 

northstarrestorationservices

الحرائق الماس الكهربائي حريق كهربائي الحرائق الكهربائية

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