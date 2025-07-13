حريق ضخم في قاعدة سابقة لسلاح الجو الملكي البريطاني

اندلع حريق كبير، اليوم الأحد، في قاعدة جوية سابقة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية في مقاطعة نوتنجهامشير، التي كانت نشطة خلال الحرب العالمية الثانية، بحسب "القاهرة الإخبارية".

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "اشتعلت النيران صباح اليوم في القاعدة الجوية السابقة، حيث انتقلت فرق الإطفاء إلى مطار ويجسلي القديم في نوتنجهامشير".



وأفادت “روسيا اليوم” بأن الحريق يلتهم بشكل رئيسي القش والذرة، ولم ترد أنباء عن إصابات ومع ذلك، من المتوقع أن تظل فرق الإطفاء تكافح النيران في الموقع لعدة أيام.



ليس الأول من نوعه

جدير بالذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ففي 16 مايو الماضي، شبَّ حريق ضخم في موقع قاعدة سابقة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بمقاطعة أوكسفورد شاير جنوب شرق إنجلترا، حيث أبلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجارات عالية وتصاعد دخان أسود من الموقع.