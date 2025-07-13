3 أسباب رئيسية تؤدي إلى نشوب حرائق بسبب الكهرباء .. احذر منها

قال اللواء أيمن فؤاد، خبير الحماية المدنية، إن نحو 90% من الحرائق التي تقع في المنازل، والمحال التجارية، والمنشآت الصناعية، تعود إلى سوء استخدام الكهرباء، مؤكدًا أن الكهرباء في حد ذاتها ليست هي السبب المباشر، بل الطريقة الخاطئة في التعامل معها.

أوضح اللواء فؤاد في مداخلة هاتفية مع برنامج أنا وهو وهي، تقديم الإعلامية أية شعيب، مقدمة برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 3 أسباب رئيسية تؤدي إلى نشوب حرائق بسبب الكهرباء، وهي:

يحدث عند تلامس السلكين (الموجب والسالب)، مما يتسبب في ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة السلك، ويؤدي إلى اشتعال المادة العازلة. وإذا كان السلك قريبًا من مواد قابلة للاشتعال مثل الستائر أو السجاد، ينتقل الحريق إليها.

أكد اللواء أن توصيل أكثر من جهاز كهربائي بمشترك واحد غير مخصص لتحمّل الأحمال العالية يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، ومن ثم اشتعال مكوناته البلاستيكية. وشدد على ضرورة استخدام مُشتركات كهربائية معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية.

تحتوي أجهزة مثل التلفزيون والكمبيوتر على فتحات تهوية، وإذا تم تغطيتها بمفرش أو أي مادة، يؤدي ذلك إلى احتباس الحرارة داخل الجهاز، وارتفاع درجة حرارة مكوناته الداخلية، ما قد يؤدي إلى اشتعالها واندلاع حريق.

وقدم اللواء أيمن فؤاد مجموعة من إرشادات السلامة لتفادي هذه الحرائق، أبرزها:

التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والعزل الجيد للأسلاك داخل الجدران.

عدم تحميل نقاط الكهرباء بأكثر من طاقتها الاستيعابية.

عدم تغطية فتحات التهوية في الأجهزة الكهربائية.

شراء المنتجات الكهربائية من مصادر موثوقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وشدد خبير الحماية المدنية على أهمية نشر الوعي بأساسيات السلامة الكهربائية، لتقليل الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.



