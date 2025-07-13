خبير حماية مدنية: طفايات الحريق وحدها لا تكفي دون تدريب وتطبيق عملي

أكد اللواء أيمن سيد الأهل، مستشار وخبير الحماية المدنية، أنه كان لا بد من التعامل مع حريق سنترال رمسيس ببداية الحريق على الفور حتى لا ينتشر بهذا الشكل الذي حدث.

وقال أيمن سيد الأهل، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “إسلام دياب ونهاد سمير”، أنه لا بد من أي جهة أن تراعي اشتراطات الحماية المدنية، مع وجود وسائل الإطفاء من طفايات الحريق وخراطيم المياه والخزانات وأن تكون متوافقة مع حجم المكان.

وتابع مستشار وخبير الحماية المدنية، أنه لا بد من التدريب على الاستخدام الصحيح لطفايات الحريق خاصة أن استخدام طفايات الحريق لا بد ان يكون على مسافة معينة وبجهة معينة في اتجاه النار.