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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحماية المدنية بالجيزة تنفي وقوع حريق بمول سيراميكا بأكتوبر .. صور

مول سيراميكا كليوباترا
مول سيراميكا كليوباترا
قسم الحوادث

نفت قوات الحماية المدنية بالجيزة حدوث حريق في مول سيراميكا في أكتوبر.
وأكدت غرفة إطفاء أكتوبر أن الحريق نشب في كمية من المخلفات بجوار مول سيراميكا كليوباترا وليس في مول سيراميكا نفسه، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود في مخلفات أعلى  المحور المركزي بجوار مول سيراميكا كليوباترا بالقرب من هايبر وان.


وذكرت غرفة إطفاء أكتوبر أن حريقًا محدودًا نشب في مخلفات ولم يسجل أي خسائر مادية أو بشرية . 
وتلقت الغرفة بلاغًا باندلاع حريق أعلى المحور المركزي وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتبين من الفحص اشتعال النيران في كمية من المخلفات بجوار مول سيراميكا كيلوباترا وليست في مبنى المول وتمت السيطرة عليها سريعًا .
وينشر موقع “صدى البلد” صورًا لـ مول سيراميكا في أكتوبر التقطت منذ قليل فجر الأحد، وذلك بعد تداول بعض المواقع والسوشيال ميديا لأخبار خاطئة حول وجود حريق في مول سيراميكا.

مول سيراميكا مول سيراميكا في أكتوبر الحماية المدنية مول سيراميكا كليوباترا سيراميكا

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