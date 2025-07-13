مفيش شبهة.. كواليس التهام حريق لمحل وسيارة بفيصل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اندلع بواجهة محل، وامتدت لواجهة الطابق الذي يعلوه، وسيارة ملاكي، تصادف ركنها أمام العقار، وجاري الاستماع لمالك المحل، والمقيمين بالعقار، لتحديد سبب اشتعال النيران، والتأكد من كونه ناتج عن ماس كهربائي من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع النيران، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمحل تجاري، مجاور لصيدلية في شارع فيصل، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

وأسفر الحريق عن احتراق واجهة المحل، ووجهة الطابق الذي يعلوه، بالإضافة إلى احتراق سيارة ملاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.