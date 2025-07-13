أخبار الفن| حريق في حفل بالساحل الشمالي.. وتهديد باسم ياخور بالقتـ.ـل

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: حريق في حفل بالساحل الشمالي، تهديد باسم ياخور بالقتـ.ـل، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أحيت الفنانة آمال ماهر، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 12 أغسطس، ضمن سلسلة حفلات ليالي مراسي.

نشب حريق هائل، في أحد مقرات الحفلات على شواطئ الساحل الشمالي، مؤخرا.

أحيت الفنانة إليسا، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس السبت 12 يوليو، في العاصمة اللبنانية بيروت.

تفتتح الفنانة أنغام، النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025 بحفل غنائي كبير يُقام يوم الجمعة 18 يوليو في منطقة الأرينا الجديدة، على أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 29 أغسطس المقبل، وتم الإعلان عن فتح باب الحجز لتذاكر الحفل عبر موقع “تذكرتي”.

نفت الفنانة حلا شيحة صحة التصريحات المتداولة مؤخرًا، والتي زعمت أنها وصفت فترة زواجها من الداعية معز مسعود بأنها "أصعب فترات حياتها"، مؤكدة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها نهائيًا ولا تمت للواقع بصلة.

ظهر الفنان راغب علامة، بمقطع فيديو من أحدث حفلاته التي أحياها ليلة أمس السبت 12 يوليو، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

أحيا الفنان وليد توفيق، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 12 يوليو، ضمن سلسلة حفلات ليالي مراسي.

يستعد الفنان رامي عياش، لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، يوم 18 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

كشف الفنان باسم ياخور -خلال لقاء متلفز له- تفاصيل تعرضه لحملة هجوم شرسة وصلت إلى التطاول والتهديد.

يستعد الفنان إدوارد، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الساحل الشمالي يوم الجمعة 18 يوليو المقبل.

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي في مكتبة الإسكندرية يوم 7 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم لينا معاد، بعد غد الثلاثاء 15 يوليو، بعدما قام بتأجيله بسبب انقطاع الانترنت في عدة مناطق بسبب حريق سنترال رمسيس مؤخرا.