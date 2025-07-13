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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| حريق في حفل بالساحل الشمالي.. وتهديد باسم ياخور بالقتـ.ـل

أخبار الفن
أخبار الفن
قسم الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: حريق في حفل بالساحل الشمالي، تهديد باسم ياخور بالقتـ.ـل، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

آمال ماهر تتألق في حفل ليالي مراسي

أحيت الفنانة آمال ماهر، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 12 أغسطس، ضمن سلسلة حفلات ليالي مراسي.

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

نشب حريق هائل، في أحد مقرات الحفلات على شواطئ الساحل الشمالي، مؤخرا.

عيشالك.. إليسا تتألق في حفل العاصمة اللبنانية بيروت

أحيت الفنانة إليسا، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس السبت 12 يوليو، في العاصمة اللبنانية بيروت.

قبل افتتاح مهرجان العلمين.. شروط دخول حفل أنغام وأسعار التذاكر

تفتتح الفنانة أنغام، النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025 بحفل غنائي كبير يُقام يوم الجمعة 18 يوليو في منطقة الأرينا الجديدة، على أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 29 أغسطس المقبل، وتم الإعلان عن فتح باب الحجز لتذاكر الحفل عبر موقع “تذكرتي”.

رد حاسم من حلا شيحة على شائعة وصف زواجها بـ"أصعب فترات حياتها"

نفت الفنانة حلا شيحة صحة التصريحات المتداولة مؤخرًا، والتي زعمت أنها وصفت فترة زواجها من الداعية معز مسعود بأنها "أصعب فترات حياتها"، مؤكدة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها نهائيًا ولا تمت للواقع بصلة.

عاوزين يمسكوا إيده.. تهافت المعجبات على راغب علامة بحفله الأخير

ظهر الفنان راغب علامة، بمقطع فيديو من أحدث حفلاته التي أحياها ليلة أمس السبت 12 يوليو، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي

أحيا الفنان وليد توفيق، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 12 يوليو، ضمن سلسلة حفلات ليالي مراسي.

رامي عياش يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي.. 18 يوليو

يستعد الفنان رامي عياش، لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، يوم 18 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

باسم ياخور يكشف تفاصيل تعرضه وأسرته لتهديد بالقتـ.ـل

كشف الفنان باسم ياخور -خلال لقاء متلفز له- تفاصيل تعرضه لحملة هجوم شرسة وصلت إلى التطاول والتهديد.

إدوارد يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي.. 18 يوليو

يستعد الفنان إدوارد، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الساحل الشمالي يوم الجمعة 18 يوليو المقبل.

مدحت صالح يحيي حفل مهرجان الصيف بالإسكندرية.. 7 أغسطس

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي في مكتبة الإسكندرية يوم 7 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.

يضم 15 أغنية.. تفاصيل ألبوم تامر حسني قبل يومين من طرحه

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم لينا معاد، بعد غد الثلاثاء 15 يوليو، بعدما قام بتأجيله بسبب انقطاع الانترنت في عدة مناطق بسبب حريق سنترال رمسيس مؤخرا.

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