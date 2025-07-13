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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باسم ياخور يكشف تفاصيل تعرضه وأسرته لتهديد بالقتـ.ـل

باسم ياخور
باسم ياخور
قسم الفن

كشف الفنان باسم ياخور -خلال لقاء متلفز له- تفاصيل تعرضه لحملة هجوم شرسة وصلت إلى التطاول والتهديد. 

وقال باسم ياخور، إن الحملة التي تعرض لها وصلت إلى التهديد بالقتل له ولأسرته، وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية، مؤكدا على احترامه لحقوق الأخرين في الاختلاف معه ولكن بدون تأويله كلام غير صحيح. 

أعمال باسم ياخور

وكانت أحدث اعمال الفنان باسم ياخور، الفنية، هو مسلسل السبع الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "السبع" مكون من 30 حلقة، وتتناول أحداث قصته الدرامية عالم الغجر في إطار اجتماعي تشويقي، والعمل من بطولة باسم ياخور، أمل بوشوشة، جيني أسبر، عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، حلا رجب، يزن خليل وآخرين، فكرة بشار مارديني، معالجة درامية سيف رضا حامد وإخراج فادي سليم. 

باسم ياخور ونادين الراسي

من جهة أخرى، كشفت الفنانة نادين الراسى عن حقيقة علاقتها بالفنان باسم ياخور وذلك بعد حالة من الجدل الواسع التى أثيرت فى الفترة الاخيرة.

وقالت نادين الراسي فى LTV على هامش حفل توزيع جوائز Biaf: "بسبب الأجواء بيني وبين باسم ياخور وضحكنا معا كان هناك تعليقات عن وجود علاقة بيننا، لا أعرف هل لا يوجد زمالة في الحياة؟ لا يوجد محبة وإخلاص ووفاء وتعامل بدون كلفة وسوء نية؟ أنا أتصرف بهذه الطريقة العفوية".

وأضافت نادين الراسى: أنا إذا أحببت سأخرج وأعلن وأقول أن هذا حبيبي، بدون الظهور بحركات من أجل لفت الأنظار، باسم ياخور أستاذ كبير وحبيبي وزميلي وصديقي عيوني وروحي إنسان طبيعي أكتر من هذا لا يوجد شيء، عرف نادين من الداخل وعشقها وأنا عرفت باسم من الداخل وعشقته ويقف الموضوع عند هذا الحد، لا يوجد حب أو غرام ولا أي شيء.

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