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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل افتتاح مهرجان العلمين.. شروط دخول حفل أنغام وأسعار التذاكر

بوستر أنغام
بوستر أنغام
سعيد فراج

تفتتح الفنانة أنغام، النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025 بحفل غنائي كبير يُقام يوم الجمعة 18 يوليو في منطقة الأرينا الجديدة، على أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 29 أغسطس المقبل، وتم الإعلان عن فتح باب الحجز لتذاكر الحفل عبر موقع “تذكرتي”.

شروط الدخول 

  • لا يُسمح بالمأكولات والمشروبات. 
  • لا يُقبل الاسترداد أو الاستبدال. 
  • يُشترط لمن يبلغ ١٢ عامًا فما فوق شراء تذكرة كاملة.

أسعار تذاكر حفل أنغام 

طُرحت تذاكر حفل الفنانة أنغام، المرتقب في افتتاح مهرجان العلمين، بدورته الثالثة يوم 18 يوليو الجاري. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، في مهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (1000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 7500 جنيه مصري، 10000 جنيه مصري، 75000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 150000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»). 

أغاني أنغام

وفي بداية شهر يناير ، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب. 

أنغام الفنانة أنغام مهرجان العلمين حفل أنغام أغاني أنغام

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