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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يضم 15 أغنية.. تفاصيل ألبوم تامر حسني قبل يومين من طرحه

تامر حسني
تامر حسني
قسم الفن

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم لينا معاد، بعد غد الثلاثاء 15 يوليو، بعدما قام بتأجيله بسبب انقطاع الانترنت في عدة مناطق بسبب حريق سنترال رمسيس مؤخرا. 

تامر حسني يؤجل طرح ألبومه 

وكشف الفنان تامر حسني في بيان رسمي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تأجيل طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي كان مقررًا إطلاقه يوم الخميس 10 يوليو، بسبب أزمة انقطاع الإنترنت في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي أثرت على الخدمات الرقمية ووصول المحتوى الفني للمستخدمين. 

وقال تامر حسني في البيان: ‘لأسباب خارجة عن إرادتنا وبسبب مشكلة الإنترنت في مصر، أبلغتني الآن الشركات المسؤولة عن إصدار وتوزيع الألبوم بأنه لا يمكن إصداره غدًا بسبب عدم عودة الإنترنت بالشكل الكامل والطبيعي، والذي سيؤدي بالتالي إلى عدم وصول المحتوى الفني إلى جميع مستخدمي الإنترنت داخل مصر، وقد ترتب على ذلك ترحيل موعد إصدار الألبوم إلى يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو بدلًا من الخميس 10 يوليو.’

مسابقة ألبوم تامر حسني 

أعلن النجم تامر حسني عن مفاجآت جديدة لجمهوره ومتابعيه تزامنًا مع صدور ألبومه الجديد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب تامر حسني عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام: “من أول يوم لنزول ألبوم (لينا معاد)، هنعمل طريقة جديدة في التعامل، تقديرًا لفيديوهاتكم.. زي ما بدعم المواهب، أنا هدعم الفيديوهات المميزة بشكل عام.. هيكون فيه أنواع من الفوز كل أسبوع، يعني كل أسبوع هتختار إدارة السوشيال ميديا عندي أحسن فيديو معمول، بشرط إنه يكون على الأغاني الجديدة، وهياخد لقب فيديو الأسبوع”.

تفاصيل ألبوم تامر حسني 

ويضم ألبوم تامر حسني، الجديد «لينا معاد» 15 أغنية طرح منها: (حلال فيك، وحبيبي تقلان، والمقص مع رضا البحراوي، بالإضافة "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشامي).

أعمال تامر حسني

ويعرض للفنان تامر حسني في دور العرض السينمائي الآن فيلم “ريستارت”، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. 

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. 

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

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