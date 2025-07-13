السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

نشب حريق هائل، في أحد مقرات الحفلات على شواطئ الساحل الشمالي، مؤخرا.

وانتشر مقطع فيديو، عبر السوشيال ميديا، يرصد اندلاع حريق كبير في مقر حفل على أحد شواطئ الساحل الشمالي، والتعامل ألسنة اللهب للسماعات والمسرح بالكامل.

وظهر في مقطع الفيديو، عدد من العاملين بمحيط الحفل يحاولون إطفاء الحريق.

حريق الساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي

وبالبحث تبين أن مقطع الفيديو، يعود إلى أمس السبت 12 يوليو، من أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، التي تقيم فقرات غنائية للمصطافين هناك.

ولم يصدر أي مطرب أو نقابة المهن الموسيقية، حتى الآن أي بيان بخصوص حريق الساحل الشمالي وحجم الأضرار التي ترتبت عليه.