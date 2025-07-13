إدوارد يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي.. 18 يوليو

يستعد الفنان إدوارد، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الساحل الشمالي يوم الجمعة 18 يوليو المقبل.

ويأتي حفل إدوارد بعدما طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم عجبني، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة تزامنا مع الموسم الصيفي.

بوستر حفل إدوارد

المعروف أن إدوارد، بدأ حياته الفنية كمطرب وعازف جيتار، قبل أن يتم اكتشافه في التمثيل والكوميديا التي اشتهر من خلالها.

إدوارد واصابته بالسرطان

كشف الفنان إدوارد، لأول مرة تفاصيل إصابته بمرض السرطان، مشيرا إلى أن اكتشفت إصابتي بالمرض صدفة.

وقال الفنان إدوارد، إن "قعدت 4 أيام مبخشش الحمام ومبكلش لقمة، وابتديت أتعب جدًا، وروحت للدكتور قالي إني عندي شبه شلل في المعدة، ووقتها نشرت بوست بحذر فيه الناس من حقن التخسيس دي".

وأضاف إدوارد، إن :"الدكتور عمل لي فحوصات، ولقى كيس مية على الكلية اليمين، وبعد شوية فجأة بيقولي عندك كانسر في الكلى"، مضيفًا: "روحت لكذا دكتور، وكلهم أكدوا إن عندي سرطان في المرحلة الأولى، ولازم الكلية كلها تتشال".

تفاصيل مرض إدوارد

فى مشهد حزين هز مشاعر الجميع، حيث لم يتمالك الفنان إدوارد دموعه وهو يروي تجربة آلامه المريرة ومدي صعوبتها مع حقن التخسيس.

حل الفنان إدوارد ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc، وقال إن بداية القصة كانت عندما طلب منه المخرج محمد سامي تغيير شكله من أجل دور في مسلسل رمضاني، فقرر اللجوء إلى حقن التخسيس التي ساعدته في فقدان نحو 15 كيلو من وزنه خلال ستة أشهر فقط.

لكن المفاجأة جاءت بعد وقت قصير من التوقف عن استخدامها، حيث بدأ يشعر بآلام حادة في المعدة وعدم قدرته على تناول الطعام أو دخول الحمام، مع ارتفاع مستمر في درجة حرارته.

وتابع إدوارد وهو متأثر أن حالته ساءت بشكل كبير حتى أصيب بجلطة في القلب، اضطر بسببها إلى إجراء عملية قسطرة وتركيب ثلاث دعامات، ورغم حالته الصحية الحرجة، عاد في اليوم التالي لتصوير حلقة خاصة من برنامجه وكأن شيئًا لم يحدث.

وأضاف أن الفحوصات بعد ذلك كشفت عن إصابته بمرض آخر خطير لم يكن يتوقعه، ليؤكد أن ما مرّ به كان مرحلة صعبة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن تجربته أصبحت رسالة تحذيرية لكل من يفكر في الاعتماد على هذه الوسائل لإنقاص الوزن دون إشراف طبي.