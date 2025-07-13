آمال ماهر تتألق في حفل الساحل الشمالي

أحيت الفنانة آمال ماهر، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 12 أغسطس، ضمن سلسلة حفلات ليالي مراسي بالساحل الشمالي.

وظهرت آمال ماهر، بفستان طويل وأنيق، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (صاحبة عمري، لو كان بخاطري، م السنة للسنة) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

من السنة للسنة أغنية أيقونية عظيمة لانك غنتيها بصوتك.. وحقيقي الغنوة دى المفروض تصنف من أجمل 100 اغنية عربية @amalmaher pic.twitter.com/sbyWeoUdm3 — Mahmoud (@mood5225) July 12, 2025

آمال ماهر - خبر عاجل

روجت الفنانة آمال ماهر لأحدث أغانيها “خبر عاجل” التى من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشرت آمال ماهر برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي عبر موقع “انستجرام” من خلال خاصية الإستوري.

وظهرت في الصورة بفستان أبيض ، ما فتح الباب أمام شائعات حول ارتباطها، قبل أن يتبين أن الصور مأخوذة من كليب جديد تقوم آمال ماهر بتصويره حاليًا، ضمن أغاني ألبومها المرتقب “حاجة غير”، والمقرر طرحه قريبًا

ألبوم آمال ماهر

من جهة أخرى، انتهت آمال ماهر من تسجيل أغنية جديد بعنوان “مضمونة” والتى تعد ضمن ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “حاجه غير”.

وتتعاون آمال ماهر فى أغنيتها الجديدة التى انتهت من تسجيلها مع الشاعر أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

تعليق آمال ماهر على لقب صوت مصر

من ناحية أخرى علقت الفنانة آمال ماهر لأول مرة على أزمة صوت مصر، في تصريحات صحفية على هامش حفلها في دبي.

وقالت آمال ماهر ردا على سؤال أحد الصحفيين حول أزمة صوت مصر: "كل من هو يمثل مصر فهو صوت مصر.

أعمال آمال ماهر

الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير في يونيو 2023، بعنوان “أنا كويسة”، وقد لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الثالثة بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.

عودة آمال ماهر

وعادت آمال ماهر، للجمهور بحفل غنائي ساهر لها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 3 مايو 2024، وحقق نجاحا كبيرا استمرت فيه بالغناء لفترة وصلت لما يقرب من 4 ساعات على المسرح.

وحضر حفل آمال ماهر، الذي أقيم في جدة يوم 3 مايو الماضي، الفنانة عبير نعمة والفنانة مي كساب، في الصفوف الأولى، وظهرا متفاعلتين في فقرات الحفل كاملة، لاسيما مع أغنية ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم، التي تألقت آمال بها.

وتفاعلت كل من عبير نعمة ومي كساب، مع أغنية ألف ليلة وليلة التي تألقت بها آمال ماهر، بالتصفيق الحار، وكذلك باقي جمهور الحفل.

وارتدت آمال ماهر، خلال الحفل فستانا أحمر طويل، أبرز أناقتها، وحرصت على توجيه الشكر لجمهورها السعودي في بداية الحفل.

وقالت آمال ماهر، للجمهور في بداية حفلها بجدة: «شكرا عالحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير علشان الليلة تطلع من أميز الليالي اللي أنتم تستحقوها لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا».