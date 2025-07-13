عاوزين يمسكوا إيده.. تهافت المعجبات على راغب علامة بحفله الأخير

ظهر الفنان راغب علامة، بمقطع فيديو من أحدث حفلاته التي أحياها ليلة أمس السبت 12 يوليو، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

وخلال مقطع الفيديو، تهافت عدد من المعجبات على راغب علامة، أمام المسرح للامساك بيده والتقاط الصور معه.

واقترب راغب علامة، من حافة المسرح ومسك بيد معجبة والتقط معها عدة صور تذكارية.

راغب علامة - ترقيص

من جهة أخرى، أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم. وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.

أغاني راغب علامة

وفي شهر مايو 2024، طرح الفنان راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.

ونشر راغب علامة مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “ شو عامل فيي قريبا جدا، كونوا على استعداد لشيء مميز”.

كما طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.