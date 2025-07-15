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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتدي طاقة.. اكتشاف أغرب أنواع قهوة بنكهة الجبنة

القهوة
القهوة
حياة عبد العزيز

كشف تقرير جديد عن أغرب أنواع القهوة وهي بنكهة الجبن، وتسمى كافيوست وهي مزيج من القهوة الساخنة ونوع معين من الجبن يُسمى " ليباجوستو "، والذي يشتهر بـ"جبن الخبز"، ولا يحتوي هذا المزيج غير المألوف على خبز، بل مجرد جبن وقهوة.

ووفقا للتقرير لموقع odditycentral يُرجّح أن الاسم يعود إلى قدرة الجبن على الامتصاص، مما يسمح له باكتساب نكهة قهوة مذهلة بعد نقعه لبضع دقائق فقط، يتميز "ليباجوستو" بحلاوة ملحوظة تفوق كتلة جبن الشيدر العادية، لذا فإن إضافة بضع قطع منه إلى فنجان قهوتك تُشبه بشكل مدهش إضافة الكريمة أو الحليب والسكر إليه.

لشرب قهوة الكافيوست جذور ثقافية راسخة بين رعاة الرنة في شمال السويد وفنلندا، اكتشف الرحال هذا المزيج اللذيذ من القهوة والجبن خلال رحلاتهم لاحظوا أن الكافيوست يُساعدهم على حل مشاكل نقص الصوديوم لديهم، بينما تُدفئهم القهوة الساخنة وتُزودهم بالطاقة اللازمة لتجاوز البرد.

قد لا يبدو مزيج القهوة والجبن مثاليًا لمعظم الأشخاص، ولكن في الدول الاسكندنافية، تزداد شعبية الكافيوست، تقدم المقاهي المتخصصة الكافيوست بشكل متزايد، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الجبن المصنوع من حليب البقر أو حليب الماعز، إلى جانب جبن ليباجوستو التقليدي المصنوع من حليب الرنة .

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