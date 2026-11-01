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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ليلة الكوابيس في بايرن ميونخ.. هل تعصف إصابة صيباري وجنابري بأحلام البافاري؟

صيباري
صيباري
محمود أحمد

تلقى نادي بايرن ميونخ صدمة قوية بعد المواجهة المثيرة التي جمعته بغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني بعدما خرج الفريق البافاري من اللقاء بخسارة نقطتين في صراع المنافسة على القمة إلى جانب تعرض اثنين من عناصره لإصابات قوية في تطور يهدد حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

ولم تكن نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 هي الخبر الأسوأ بالنسبة لجماهير بايرن ميونخ بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض الثنائي إسماعيل صيباري وسيرجي جنابري لإصابتين مختلفتين لتتحول ليلة الكلاسيكو الألماني إلى كابوس حقيقي للفريق الذي كان يأمل في الخروج بانتصار يعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

وتتصدر إصابة النجم المغربي إسماعيل صيباري المشهد داخل النادي البافاري بعدما كشفت الفحوصات عن تعرضه لتمزق في أحد الأربطة المرتبطة بمفصل الكاحل الأيمن وهي الإصابة التي استدعت تدخلاً جراحيًا خضع له اللاعب بنجاح وفقًا لما أعلنه النادي.

إصابة إسماعيل صيباري تثير القلق داخل بايرن ميونخ

وتكمن صعوبة إصابة صيباري في طبيعتها خاصة أن اللاعب تعرض لضرر في الأربطة المحيطة بمفصل الكاحل ما استدعى خضوعه لعملية جراحية من أجل التعامل مع الإصابة وبدء مرحلة التعافي والتأهيل قبل التفكير في العودة إلى التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب المغربي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة بوروسيا دورتموند عقب التحام مع الحارس غريغور كوبيل بعدما حاول متابعة الكرة إثر تصدي الأخير لمحاولته لكن الاصطدام أسفر عن تعرضه لإصابة قوية منعته من استكمال المباراة.

وظهرت علامات الألم بوضوح على اللاعب الذي لم يتمكن من الوقوف بصورة طبيعية ليضطر إلى مغادرة أرض الملعب بمساعدة أفراد الجهاز الطبي في مشهد أثار مخاوف الجماهير بشأن طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

وزادت هذه المخاوف بعد الإعلان الرسمي عن التشخيص الطبي خاصة أن الإصابة لم تكن مجرد كدمة أو التواء بسيط بل تطلبت تدخلاً جراحيًا وهو ما يفتح الباب أمام فترة غياب طويلة عن الملاعب.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية أن صيباري قد يغيب عن صفوف بايرن ميونخ لمدة تصل إلى 3 أشهر وهي مدة تمثل ضربة مؤثرة للفريق في ظل حاجته إلى جميع عناصره خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

ورغم عدم إعلان بايرن ميونخ موعدًا رسميًا لعودة اللاعب فإن الفترة المحتملة لغيابه تضع الجهاز الفني أمام تحدٍ جديد لإيجاد البدائل المناسبة وتعويض أحد العناصر التي كان يعول عليها خلال المباريات المقبلة.

جنابري يزيد أوجاع العملاق البافاري

ولم تتوقف متاعب بايرن ميونخ عند إصابة صيباري بعدما شهدت المباراة تعرض الجناح الألماني سيرجي جنابري لإصابة عضلية أجبرته على مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة جنابري بتمزق عضلي في الفخذ الأيسر لتتأكد بذلك الضربة المزدوجة التي تعرض لها الفريق خلال مواجهة دورتموند.

وتضع إصابة اللاعب الألماني الجهاز الفني أمام أزمة إضافية خاصة أن جنابري يمثل أحد الخيارات المهمة في الخط الأمامي بفضل قدراته الهجومية وتحركاته في المساحات إلى جانب خبراته الكبيرة في المواجهات القوية.

ولم يكشف النادي البافاري حتى الآن عن مدة غياب جنابري كما لم يحدد موعد عودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات انتظارًا لتطور حالته خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وبذلك يجد بايرن ميونخ نفسه مطالبًا بالتعامل مع غياب محتمل لاثنين من عناصره الهجومية في توقيت لا يرغب خلاله الفريق في فقدان المزيد من النقاط أو التأثر بالغيابات.

تعادل مثير أمام دورتموند يزيد سخونة المنافسة

وجاءت إصابتا صيباري وجنابري في مباراة حملت الكثير من الإثارة والندية بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبدأت المواجهة بسيطرة هجومية من جانب أصحاب الأرض تُرجمت إلى هدف التقدم عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 38 قبل أن ينجح سيرهو جيراسي في إعادة دورتموند إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60.

ولم ينتظر بايرن ميونخ كثيرًا لاستعادة تقدمه بعدما سجل دايوت أوباميكانو الهدف الثاني في الدقيقة 66 ليبدو الفريق قريبًا من حصد النقاط الثلاث إلا أن دورتموند رفض الاستسلام ونجح فابيو سيلفا في تسجيل هدف التعادل القاتل بالدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 18 نقطة ليواصل التواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الذي يمتلك الرصيد نفسه لتشتعل المنافسة بين الغريمين على قمة المسابقة.

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