تعليق حاسم من بايرن ميونخ بشأن بيع أوليسيه

كشف أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، موقف البافاري من بيع نجمه مايكل أوليسي.

وقال أولي هونيس في تصريحات صحفية: "رحيل مايكل أوليسي؟ هذا كلام فارغ".

وأضاف: "مايكل أوليسي مرتبط بعقد معنا حتى عام 2029، لذا لا نفكر في هذا الأمر حاليًا، سنتحدث معه بشأن تمديد عقده خلال الموسم، إذا لم يرغب في ذلك حينها، فسننتظر".

وياتي ذلك وسط التقارير التي تثار بشأن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع أوليسيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في “البوندسليجا”؛ إذ فاز في 4 من أصل 6 مباريات وتعادل في اثنين.