عبدالناصر زيدان يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور من تشكيل الأهلي

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان تراجع مستوى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مستوى المساهمات التهديفية خلال الفترة الأخيرة، في ظل ابتعاده عن التسجيل والصناعة، مقارنة بما قدمه خلال الموسم الماضي.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن إمام عاشور يعيش فترة من التراجع على المستوى الهجومي، بعدما ابتعد عن هز الشباك في 13 مباراة متتالية، وهو ما يثير التساؤلات بشأن قدرته على استعادة الفاعلية الهجومية التي ميزت أداءه في فترات سابقة مع الأهلي.

وأضاف أن آخر هدف سجله إمام عاشور بقميص الأهلي كان في شباك المقاولون العرب يوم 5 مارس 2026، بينما تعود آخر مساهمة تهديفية له إلى 5 مايو 2026، عندما صنع هدفًا أمام إنبي، ليواصل ابتعاده عن التسجيل والصناعة.

وأوضح أن الأرقام الحالية تختلف عن الحصيلة المميزة التي حققها اللاعب خلال موسم 2024-2025، عندما توج هدافًا للدوري المصري برصيد 13 هدفًا، وأنهى الموسم بإجمالي 19 هدفًا و9 تمريرات حاسمة، بمجموع 28 مساهمة تهديفية.

وأشار إلى أن إمام عاشور خاض 109 مباريات بقميص الأهلي، سجل خلالها 33 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة، بإجمالي 56 مساهمة تهديفية، وهو ما يعكس حجم تأثيره الهجومي مع الفريق منذ انضمامه.

واختتم زيدان تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي مدد عقد إمام عاشور حتى عام 2030، لكن اللاعب لم يقدم، بحسب تقييمه، المردود الإيجابي المنتظر عقب تجديد عقده، وهو ما دفع المدير الفني الحسين عموتة إلى استبعاده من مباراة كيتارا الأوغندي.