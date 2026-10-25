عبدالناصر زيدان: الأهلي يدرس إعلان رحيل محمد هاني وياسر إبراهيم بنهاية الموسم

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقود الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد عقديهما حتى الآن.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن الأهلي لم يحسم حتى الآن ملف تجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم، رغم التحركات الأخيرة التي شهدها الملف خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن تصريحات محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال احتفالية أبطال اليد يوم الخميس الماضي، ساهمت في تحريك المياه الراكدة في ملف التجديد، لكن التطورات المنتظرة قد لا تتعلق فقط بموقف اللاعبين، وإنما بموقف النادي نفسه من استمرار الثنائي.

وأضاف أن الأهلي قد يجد نفسه مضطرًا إلى إعلان أن الموسم الحالي سيكون الأخير لمحمد هاني وياسر إبراهيم، في ظل استمرار الخلافات وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقديهما.

وأشار زيدان إلى أن إدارة الأهلي تتمسك بسقف الرواتب الذي حددته للاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، وترفض تجاوزه في مفاوضات تمديد العقود، وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الثنائي.

واختتم بأن هناك اختلافًا في مطالب اللاعبين، إذ يسعى ياسر إبراهيم إلى الحصول على ترضية مالية بعيدًا عن قيمة العقد، بينما يتمسك محمد هاني بإلغاء بند نسبة المشاركة في المباريات، وهو ما يمثل نقطة خلاف في المفاوضات الجارية بين الطرفين.