قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرًا لإنجازاتهم الدولية.. تكريم رئاسي لطلاب هندسة القاهرة خلال حفل ختام منتدى مصر 2026
سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم
باحث سياسي: ترامب لا يملك استراتيجية للخروج من أزمة إيران منتصرًا.. وأسعار الطاقة والانتخابات تضغط على قراراته
التربية والتعليم تكشف حقيقة إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات
اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك في كأس مصر
تأكيدا لصدى البلد.. بيان رسمي من التعليم ينفي إلغاء الإدارات التعليمية
بسمة الحسيني: لم أتخيل أن يقودني حبي للبرمجة إلى تكريم الرئيس السيسي
من النيل إلى سد النهضة.. الرئيس السيسي يحدد موقف مصر من أمنها المائي
رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة المهن الطبية آليات توافر المستحضرات الدوائية
نتنياهو يراهن على العملات المشفرة لمواجهة العقوبات.. والمركزي الإسرائيلي يعترض
الوزراء: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
وزير الري: مصر تعتمد بنسبة 98 في المائة على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر زيدان: الأهلي يدرس إعلان رحيل محمد هاني وياسر إبراهيم بنهاية الموسم

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقود الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد عقديهما حتى الآن.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن الأهلي لم يحسم حتى الآن ملف تجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم، رغم التحركات الأخيرة التي شهدها الملف خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن تصريحات محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال احتفالية أبطال اليد يوم الخميس الماضي، ساهمت في تحريك المياه الراكدة في ملف التجديد، لكن التطورات المنتظرة قد لا تتعلق فقط بموقف اللاعبين، وإنما بموقف النادي نفسه من استمرار الثنائي.

وأضاف أن الأهلي قد يجد نفسه مضطرًا إلى إعلان أن الموسم الحالي سيكون الأخير لمحمد هاني وياسر إبراهيم، في ظل استمرار الخلافات وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقديهما.

وأشار زيدان إلى أن إدارة الأهلي تتمسك بسقف الرواتب الذي حددته للاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، وترفض تجاوزه في مفاوضات تمديد العقود، وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الثنائي.

واختتم بأن هناك اختلافًا في مطالب اللاعبين، إذ يسعى ياسر إبراهيم إلى الحصول على ترضية مالية بعيدًا عن قيمة العقد، بينما يتمسك محمد هاني بإلغاء بند نسبة المشاركة في المباريات، وهو ما يمثل نقطة خلاف في المفاوضات الجارية بين الطرفين.

الإعلامي عبدالناصر زيدان محمد هاني ياسر إبراهيم الأهلي زيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

المالكي

متحدث التحالف: اعترضنا صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه الرياض .. وإطلاق صفارات الإنذار

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تفتح باب التقدم للدورة الرابعة من منحة هيكل لصحافة البيانات

وزير الري يلتقي وزيرة البيئة والغذاء البريطانية

وزير الري يناقش آليات تحويل الشراكة المصرية البريطانية للنمو الأخضر إلى برامج ومشروعات عملية

رئيس مجلس الوزراء

الوزراء: التطورات بالمنطقة تجدد الضغوط التضخمية وترفع أسعار السلع والوقود بالأسواق العالمية

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

المزيد