تتصدر مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026-2027 اهتمامات جماهير القلعة الحمراء، بالتزامن مع المواجهة التي تجمع الفريقين في إياب دور الـ32 من البطولة القارية، وسط تطلعات أهلاوية لحسم التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة المنافسة على اللقب.

بث مباشر مباراة الأهلي وكيتارا اليوم في كأس الكونفدرالية

ودخل الأهلي المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، خلال المواجهة التي أقيمت في أوغندا، وهو ما يمنح الفريق المصري فرصة لتعزيز تفوقه وحسم بطاقة التأهل، في ظل سعي اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيرهم.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي اليوم

وانطلقت مباراة الأهلي ضد كيتارا الأوغندي، اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتأتي مواعيد المباراة في عدد من الدول العربية على النحو التالي:

الساعة 7 مساءً: مصر والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين.

الساعة 8 مساءً: الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 5 مساءً: تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا في الكونفدرالية

يبحث عشاق النادي الأهلي عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق أمام كيتارا الأوغندي، إلى جانب كيفية مشاهدة البث المباشر للمواجهة، لمتابعة أحداث اللقاء الذي يسعى خلاله الأحمر إلى تأكيد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولمعرفة القناة الناقلة ووسيلة المشاهدة المتاحة، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية لشبكة البث صاحبة حقوق البطولة في مصر والمنطقة العربية.

تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي

يدخل الأهلي المواجهة بتشكيل يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، في محاولة لحسم التأهل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: توفيق محمد، هادي رياض، أشرف داري، كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق، أفشة، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، سفيان بن جديدة.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دور المجموعات؟

يملك الأهلي أفضلية الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ويحتاج إلى الحفاظ على تفوقه في مجموع المباراتين من أجل حسم بطاقة العبور إلى دور المجموعات.

وتترقب جماهير القلعة الحمراء ظهور الفريق بصورة قوية خلال لقاء الإياب، مع الرغبة في تحقيق الفوز وتأكيد التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة القارية، في إطار المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027.