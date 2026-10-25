القنوات المجانيه لنقل مباراة الأهلي وكيتارا في الكونفدرالية

يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي في اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي
تذاع مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي عبر قناة أون سبورت من خلال البث الأرضي إلى جانب قناة الأهلي
وجاء تشكيل الأهلي ضد كيتارا الأوغندي
ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي
ـ خط الدفاع: توفيق محمد، هادي رياض، أشرف داري، كريم فؤاد
ـ خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر
ـ خط الهجوم: سفيان بنجديدة
بدلاء الأهلي أمام كيتارا الأوغندي
حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد عيد، منصف بقرار، عمر الساعي، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله.