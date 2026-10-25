الدوري الإنجليزي..ليفربول يتفوق علي برايتون بثنائية في الشوط الأول

تفوق ليفربول علي برايتون بهدفين دون رد في الشوط الأول، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد آنفيلد في الحولة الثامنة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفتتح ليفربول التهديف في الدقيقة 17، بعد تشتيت خاطئ من الدفاع استغله فلوريان فيرتز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وسكنت يسار المرمى.

وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من برادلي باركولا حولها بتسديدة ألكسندر إيزاك بالقدم اليسرى إلى يسار المرمى.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أراوخو، جاكيه، فيرجيل فان دايك، ميلوش كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، فلوريان فيرتز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: برادلي باركولا، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.