الشهود تؤجل محاكمة 61 متهما بخلية داعش مدينة نصر لـ 28 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 61 متهما، في القضية رقم 6052 لسنة 2026 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة بداعش مدينة نصر، لجلسة 28 ديسمبر المقبل، للشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى الستين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمها بأغراضها، ووجه للمتهم الحادي والستين تهمة الاشتراك في جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الثلاثون تهمة حيازة ذخيرة.