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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعرضه للإغماء.. بايرن ميونخ يعلن غياب كومباني لفترة

كومباني
كومباني
مجدي سلامة

أكد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أن مدرب الفريق فينسنت كومباني سيغيب لفترة طويلة بعد تعرضه للإغماء خلال حضور حصة تدريبية للفريق.

وسقط كومباني أرضا وفقد وعيه أمس، الجمعة، أثناء متابعته لحصة تدريبية لفريق الرديف لنادي بايرن ميونخ، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وتحدث إيبرل عن الوضع الصحي لكومباني في المؤتمر الصحفي لمباراة فرايبورج بالدوري الالماني، وقال: "الخبر السار هو أنه مستقر، تحدثت معه أمس مساءً، وأيضًا مع زوجته لم يكن ذلك لحظة جميلة لنا جميعًا، فقد انهار على أرض الملعب أمس وسيبقى في المستشفى لبضعة أيام أخرى حتى يتم فحص كل شيء وتدقيقه، هذا يظهر مرة أخرى أن الصحة هي الأهم في الحياة - وليس كرة القدم، لذلك، نوجه إليه أفضل تمنيات الشفاء، ونحن في بايرن ميونيخ نقف معًا. الأهم هو العثور على السبب وأن يعود إلى لياقته، وعندما يكون لائقًا فقط، سيعود".

وأضاف: "تم تحديد السبب منذ فترة طويلة، كان لديه بالفعل مشاكل صغيرة في الأسبوع الماضي، الأطباء لا يفعلون شيئًا آخر غير محاولة معرفة ما هو الأمر، الفحوصات أثبتت بالفعل بعض النتائج، لكنها تحتاج إلى المزيد من النتائج لتحديد الأمر وكم من الوقت سيستغرق حتى يتعافى مرة أخرى".

واختتم تصريحاته قائلاً: "سيحصل على كل الوقت المتاح، لن نبدأ في وضع أي ممرات زمنية، نحتاج إلى معرفة ما هو الأمر، ثم يتعلق الأمر بمعنى وقت التعافي، لن نتحدث عن أيام، بل عن أسابيع، هذا واضح للجميع، ولدينا هيئة تدريبية رائعة، على رأسها كومباني، لكن النجاح يعتمد على فريق استثنائي في الخلفية، لا يوجد أي تفكير في تغيير أي شيء، جميع اللاعبين ممتازون، ولهذا السبب يمكننا قضاء الأسابيع القادمة بروح فيني، الذي يوجد في كل واحد منا".

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في “البوندسليجا”؛ إذ فاز في 4 من أصل 6 مباريات وتعادل في اثنين.

كومباني بايرن ميونخ ماكس إيبرل

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