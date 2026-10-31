التعادل الإيجابي 2-2 يحسم نتيجة قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 علي قمة البوندسليجا والتي جمعت بايرن ميونخ مع ضيفه بوروسيا دورتموند في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ علي ملعب أليانز أرينا في إطار الجولة الثامنة من الدوري الالماني لكرة القدم.

سجل هدفي بايرن ميونخ كل من كونراد لايمر في الدقيقة 38 ودايوت أوباميكانو في الدقيقة 66 ،بينما أحرز هدفي دورتموند كل من سيرهو جيراسي في الدقيقة 60 وفابيو سيلفا في الدقيقة 89،وأهدر هاري كين المتوج بجائزة أفضل لاعب منذ ايام قليلية ركلة جزاء لبايرن ميوينخ في الدقيقة 56.

ورفع بايرن ميونخ رصيده الي 18 نقطة في الصدارة وبفارق الاهداف فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.