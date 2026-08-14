قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني
عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
وزير الخارجية العراقي: دعمنا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة «ثابت»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صيباري يبدأ مشواره مع بايرن ميونخ بعد التعافي من الإصابة

إسماعيل صيباري
إسماعيل صيباري
إسلام مقلد

بدأ المغربي إسماعيل صيباري خطواته الأولى مع بايرن ميونخ، بعد انضمامه إلى النادي البافاري قادمًا من آيندهوفن، حيث عاد اللاعب إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع عقب تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم.

وخلال تقديمه الرسمي، أكد صيباري أن زملاءه والجهاز الفني رحبوا به بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه أصبح جاهزًا للاندماج الكامل مع الفريق.

من جانبه، كشف المدير الرياضي لـ بايرن ميونخ ماكس إيبرل أن النادي كان يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن مستواه أمام الفريق البافاري في دوري أبطال أوروبا كان نقطة حاسمة في قرار التعاقد معه.

وقال إيبرل إن صيباري تسبب في العديد من المشاكل لبايرن خلال المباراة، بفضل قوته البدنية وسرعته وتعدد مهاراته، معتبرًا إياه موهبة استثنائية.

مرونة هجومية

وأوضح إيبرل أن التعاقد مع صيباري يأتي ضمن خطة بايرن لتعزيز خياراته الهجومية، خاصة أن اللاعب يتمتع بالقدرة على شغل أكثر من مركز، وهو ما يتماشى مع توجه النادي نحو زيادة المرونة التكتيكية داخل الفريق.

وأكد صيباري أن الانتقال إلى بايرن يمثل فرصة مثالية لتطوير مستواه، مشيدًا بأسلوب الفريق تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، والقائم على الحركة المستمرة والضغط وكثافة الأداء والبحث الدائم عن تسجيل الأهداف.

صيباري يكشف تفاصيل من حياته

وتحدث اللاعب المغربي عن الدور الكبير الذي لعبه والداه في مسيرته، كاشفًا عن معاناته من مشكلات في القدمين منذ ولادته، مؤكدًا امتنانه لتضحيات والديه من أجل مساعدته على السير بشكل طبيعي ومواصلة حياته.

كما يتمتع صيباري بقدرات لغوية مميزة، إذ يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والهولندية، ويعمل حاليًا على تعلم اللغة الألمانية، استعدادًا لحياته الجديدة في ألمانيا.

إسماعيل صيباري صيباري بايرن ميونخ النادي البافاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

ايران وامريكا

إيران تلوّح بتجاوز «الخطوط الحمراء» وتحذر من عودة الحرب مع واشنطن

حرائق غابات في كرواتيا

إصابة 36 شخصا في أسوأ حرائق غابات في كرواتيا

صورة أرشيفية

بؤرة ساخنة لتغير المناخ.. إسرائيل تستعد لموجة حرائق أكثر شدة

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد