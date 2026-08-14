صيباري يبدأ مشواره مع بايرن ميونخ بعد التعافي من الإصابة

بدأ المغربي إسماعيل صيباري خطواته الأولى مع بايرن ميونخ، بعد انضمامه إلى النادي البافاري قادمًا من آيندهوفن، حيث عاد اللاعب إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع عقب تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم.

وخلال تقديمه الرسمي، أكد صيباري أن زملاءه والجهاز الفني رحبوا به بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه أصبح جاهزًا للاندماج الكامل مع الفريق.

من جانبه، كشف المدير الرياضي لـ بايرن ميونخ ماكس إيبرل أن النادي كان يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن مستواه أمام الفريق البافاري في دوري أبطال أوروبا كان نقطة حاسمة في قرار التعاقد معه.

وقال إيبرل إن صيباري تسبب في العديد من المشاكل لبايرن خلال المباراة، بفضل قوته البدنية وسرعته وتعدد مهاراته، معتبرًا إياه موهبة استثنائية.

مرونة هجومية

وأوضح إيبرل أن التعاقد مع صيباري يأتي ضمن خطة بايرن لتعزيز خياراته الهجومية، خاصة أن اللاعب يتمتع بالقدرة على شغل أكثر من مركز، وهو ما يتماشى مع توجه النادي نحو زيادة المرونة التكتيكية داخل الفريق.

وأكد صيباري أن الانتقال إلى بايرن يمثل فرصة مثالية لتطوير مستواه، مشيدًا بأسلوب الفريق تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، والقائم على الحركة المستمرة والضغط وكثافة الأداء والبحث الدائم عن تسجيل الأهداف.

صيباري يكشف تفاصيل من حياته

وتحدث اللاعب المغربي عن الدور الكبير الذي لعبه والداه في مسيرته، كاشفًا عن معاناته من مشكلات في القدمين منذ ولادته، مؤكدًا امتنانه لتضحيات والديه من أجل مساعدته على السير بشكل طبيعي ومواصلة حياته.

كما يتمتع صيباري بقدرات لغوية مميزة، إذ يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والهولندية، ويعمل حاليًا على تعلم اللغة الألمانية، استعدادًا لحياته الجديدة في ألمانيا.