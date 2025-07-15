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والد حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: هي وارثة الفن منها ولكن مش عايزة تكمل| خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

والد حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: هي وارثة الفن منها ولكن مش عايزة تكمل| خاص

والد حفيدة ام كلثوم لصدي البلد هي وارثة الفن منها و لكن مش عايزة تكمل مسيرتها (خاص )
والد حفيدة ام كلثوم لصدي البلد هي وارثة الفن منها و لكن مش عايزة تكمل مسيرتها (خاص )
أوركيد سامي

قال والد سناء حفيدة ام كلثوم أن أبنته عرض عليها العديد من  الأعمال الفنية و لكنها رفضت و قررت الاعتزال.

وأضاف والد حفيدة أم كلثوم في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري " أنها فضلت الاعتزال و ارتدت الحجاب و قررت التفرغ الصلاة والعبادة.

وأوضح والد حفيدة ام كلثوم أنها ورثت الفن من جدتها الست أم كلثوم منذ نعومة أظافرها من جدتها الراحله حيث كانت تتخذها قدوة ومثل اعلي مش مشاهورها الفني و لكنها لم تعاصرها لضغر سنها.

يذكر أن لا يوجد حفيد واحد لأم كلثوم بالمعني التقليدي للكلمة حيث لم تنجب ام كلثوم أبناء ، و مع ذلك هناك أقارب لها يعتبرون من عائلتها الممتدة ، مثل حفيدة شقيقتها سناء نبيل، التي شاركت في برنامج "أربس غوت تالنت".

 كما أن هناك حفيدا لأختها و اسمه عدلي سمير ، هو من يتحدث عن تفاصيل متعلقة بمسيرة أم كلثوم و أمور عائلية تتعلق بها.

سناء حفيدة والد سناء حفيدة ام كلثوم الاعتزال سناء حفيدة ام كلثوم رفضت الست أم كلثوم

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