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«الشعر ده يتقص».. أبلة صالحة تراجع مظهر الطلاب في أول يوم دراسة بالقليوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الشعر ده يتقص».. أبلة صالحة تراجع مظهر الطلاب في أول يوم دراسة بالقليوبية

استقبال الطلاب
استقبال الطلاب
إبراهيم الهواري

شهدت مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها  بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، أجواءً مميزة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، حيث حرصت «أبلة صالحة» على متابعة الطلاب والتأكد من التزامهم بالمظهر المدرسي مع بداية أول أيام الدراسة.
وخلال جولتها داخل المدرسة، راجعت أبلة صالحة مظهر عدد من الطلاب، ووجهت ملاحظات بسيطة لبعضهم بشأن قصات الشعر، قائلة لأحد الطلاب: «الشعر ده يتقص»، في مشهد عكس حرص إدارة المدرسة على الالتزام بالقواعد والمظهر العام داخل المدرسة.


وتأتي هذه المتابعة بالتزامن مع بدء الدراسة بمختلف مدارس المحافظة، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب، وحرص الإدارات التعليمية والمدرسية على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومنظمة مع بداية العام الدراسي الجديد.
وكانت المدارس قد استقبلت الطلاب صباح اليوم وسط أجواء من البهجة والحماس، بالتزامن مع انتظام العملية التعليمية في مختلف أنحاء محافظة القليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية بنها الشهيد أحمد سمير العام الدراسي الجديد

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