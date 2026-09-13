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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المدارس كاملة العدد والطلاب ملتزمين بالزي| 60 صورة ترصد أجواء انطلاق الدراسة

انتظام الدراسة في المدارس
انتظام الدراسة في المدارس
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ارتفاع نسب الحضور في جميع مدارس الجمهورية اليوم الأحد ، مؤكدة ان معظم المدارس كاملة العدد بالطلاب و المعلمين في أول يوم دراسة

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلزام المدارس بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري
رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

هل تقرر إلغاء إجازة السبت في المدارس ؟ 

من جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء إجازة السبت في المدارس ، مشدداً على بدء الدراسة اليوم السبت فقط في مدارس المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، بينما تبدأ الدراسة بشكل كامل في باقي المدارس التي تطبق اجازة السبت غدا الأحد .

جدير بالذكر أنه قد دقت أمس السبت 12 سبتمبر 2026 أجراس المدارس الحكومية والخاصة والمصرية اليابانية و مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، معلنة بدء العام الدراسي الجديد 2027 وذلك في  المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت وهي محافظات  “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة ، بينما تبدأ الدراسة اليوم الأحد 13 سبتمبر في باقي المدارس .

بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027 ، مؤكدة ما يلي :

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

الإدارات التعليمية مدارس المدارس العام الدراسي الجديد الطلاب

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