الطابور زحمة.. شاهد ارتفاع نسب الحضور بشكل ملحوظ بمدارس أوسيم بالجيزة اليوم

حصل موقع صدى البلد على صورا ترصد ارتفاع نسب الحضور وارتفاع الكثافات الطلابية اليوم في مدارس أوسيم بالجيزة بشكل ملحوظ في أول يوم دراسة ، لدرجة ان الطابور الصباحي أصبح مزدحم للغاية .

وحرص أحمد شفيق، مدير عام إدارة أوسيم التعليمية، اليوم على التواجد الميداني ومشاركة الطلاب والعاملين بمدرسة أوسيم الثانوية طابور الصباح، في مشهد يعكس حرصه الدائم على التواجد بين أبنائه الطلاب ومتابعة انتظام العمل دراسياً منذ اللحظات الأولى.

​وقد استهل كلمته بتقديم التهنئة القلبية للطلاب وجميع العاملين بمدرسة أوسيم الثانوية بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً يسوده التميز والنجاح.

كما وجه رسالة أبوية وتوجيهات حاسمة شدد خلالها على أهمية الانضباط والالتزام بالقواعد المدرسية، والحرص على الجد والاجتهاد وبذل أقصى الجهود لتحقيق التفوق، مع خالص تحية إجلال وتقدير لجهود إدارة المدرسة والمعلمين في الاستعداد الأمثل للعام الجديد.

كما شهدت مدرسة أوسيم الجديدة الابتدائية اليوم حضوراً ومشاركة متميزة من الأستاذ أحمد شفيق، مدير عام إدارة أوسيم التعليمية، حيث حرص على مشاركة الطلاب والطالبات اصطفاف طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني جنباً إلى جنب معهم؛ لترسيخ روح القدوة الميدانية، ودعم الانضباط المدرسي، ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية، مع خالص تحية إجلال وتقدير لكل جهد مبذول في سبيل رفعة التعليم

ويجري الآن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية بعدد من مدارس محافظة كفر الشيخ؛ لمتابعة انتظام الدراسة، والاطمئنان على سير العملية التعليمية وتسلُّم الطلاب للكتب الدراسية ، وذلك بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد

وتنتظم الدراسة اليوم الأحد ، بجميع المدارس الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية ، بعد أن بدأت أمس في 12 محافظة .

وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2027 ، شهدت المدارس خلال الفترة الماضية تجهيزات و استعدادات متنوعة شملت تجهيز الفصول وترتيب المقاعد، وتنظيم المساحات التعليمية، واستكمال الوسائل والأدوات اللازمة، ورفع مستوى النظافة، ومراجعة المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت التعليمية.



كما شملت استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد 2027 ، مراجعة الكهرباء والإضاءة، ودورات المياه، وخزانات المياه، والنوافذ والأبواب والأثاث المدرسي، واشتراطات الحماية المدنية والأمن والسلامة، بما يسهم في توفير بيئة مدرسية مناسبة وآمنة للطلاب والعاملين.

وتستقبل المدارس في محافظة القاهرة اليوم ، نحو ٢ مليون و٥٧٨ ألفًا و٥٨٨ طالبًا وطالبة، داخل ٦٢٩٢ مدرسة تضم ٧٢ ألفًا و٣٠٧ فصول دراسية، فيما تدخل الخدمة هذا العام ٢٠ مدرسة جديدة ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية، بإجمالي ٦٥٦ فصلًا دراسيًا، في إطار التوسع المستمر في إتاحة التعليم ودعم البنية التعليمية بالقاهرة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ، أن عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يبلغ 93 يومًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2027 ، من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.