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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. موعد وصول وفود بطولة العالم لأندية كرة اليد

بطولة العالم لأندية كرة اليد
بطولة العالم لأندية كرة اليد
محمد سمير

تستعد القاهرة لاستقبال وفود الفرق المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، التي تحتضنها مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث تبدأ بعثات الفرق في الوصول اعتبارًا من يوم 23 سبتمبر، قبل انطلاق المنافسات رسميًا في 25 من الشهر نفسه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد عمرو صلاح، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن جدول وصول الفرق يبدأ يوم 23 سبتمبر بوصول 3 بعثات إلى القاهرة، على أن تكتمل عملية وصول باقي الوفود في اليوم التالي، 24 سبتمبر، استعدادًا لانطلاق المنافسات.

الأهلي والزمالك يمثلان مصر في سوبر جلوب

وتشهد النسخة الحالية مشاركة مصرية من خلال قطبي كرة اليد الأهلي والزمالك، حيث ضمن الأهلي مكانه مباشرة في دور المجموعات باعتباره ممثل الدولة المضيفة، بينما يخوض الزمالك الدور التأهيلي بحثًا عن بطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة يوم 25 سبتمبر بمواجهة الفائز من اللقاء الذي يجمع بين فيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالية، قبل أن يلتقي برقان الكويتي يوم 27 سبتمبر، ثم يختتم مواجهاته في دور المجموعات أمام فوكس برلين الألماني يوم 29 سبتمبر.

في المقابل، يبدأ الزمالك مشواره يوم 24 سبتمبر عندما يواجه لوس أنجلوس الأمريكي في الدور التأهيلي، حيث يتطلع الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور المجموعات ومواصلة المنافسة في البطولة.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد

أسفرت قرعة البطولة عن توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، جاءت تفاصيلهما كالتالي:

المجموعة الأولى:

برشلونة الإسباني.
منتدى درب السلطان المغربي.
بينهيروس البرازيلي.
الفائز من مباراة الزمالك ولوس أنجلوس الأمريكي.

المجموعة الثانية:

فوكس برلين الألماني.
الأهلي المصري.
برقان الكويتي.
الفائز من مواجهة فيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالية.

وتتواصل الاستعدادات التنظيمية لاستضافة البطولة في مصر، وسط مشاركة مجموعة

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