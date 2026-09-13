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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غضب الجماهير يشعل الجدل.. كيف رد الأهلي على أنباء رحيل عموتة؟

الحسين عموته
الحسين عموته
محمود أحمد

اختار النادي الأهلي الرد بطريقته الخاصة على حالة الجدل التي صاحبت تعادل الفريق الأخير أمام المقاولون العرب بعدما تصاعدت الانتقادات الجماهيرية تجاه المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بسبب تراجع المستوى الفني وعدم ظهور الفريق بالصورة التي تنتظرها جماهير القلعة الحمراء.

وبعيدًا عن الدخول في سجال مع الانتقادات أو التعليق على مطالبات بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجه الأهلي رسالة مختصرة لكنها تحمل دلالة واضحة عندما نشر صورة الحسين عموتة عبر حساباته الرسمية وأرفقها بكلمة واحدة: «مدربنا».

الرسالة رغم قصرها جاءت في توقيت لافت إذ بدت بمثابة تأكيد علني على استمرار مساندة المدير الفني في الوقت الذي بدأت فيه أصوات جماهيرية تتساءل عن مستقبل المدرب بعد التعادل أمام المقاولون العرب وتنتقد شكل الفريق وأداءه خلال المباراة.

الأهلي يرد على الجدل بطريقته

لم يحتج الأهلي إلى بيان طويل للدفاع عن مدربه واكتفى برسالة مقتضبة عبر منصاته الرسمية لكنها حملت مضمونًا مباشرًا: الحسين عموتة لا يزال المدير الفني للفريق ويحظى بالدعم.

وجاء نشر صورة المدرب تحت عنوان «مدربنا» ليضع حدًا على الأقل في الوقت الحالي أمام التكهنات التي ظهرت عقب التعادل الأخير خاصة مع ارتفاع حدة الانتقادات الجماهيرية التي طالبت بإجراء تغيير على رأس الجهاز الفني.

وتحمل هذه الخطوة أهمية أكبر بالنظر إلى توقيت الرسالة إذ لم تأتِ بعد انتصار كبير أو مباراة قدم خلالها الفريق أداءً استثنائيًا وإنما ظهرت عقب تعثر أمام المقاولون العرب وهو ما يجعلها أقرب إلى رسالة ثقة في المدرب خلال مرحلة تتطلب الهدوء وعدم الانسياق وراء ردود الفعل السريعة.

التعادل فتح باب الانتقادات

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري في مباراة لم ينجح خلالها الفريق في تقديم المستوى الذي كانت تنتظره جماهيره لتبدأ بعدها موجة من الانتقادات تجاه الجهاز الفني واللاعبين.

ورغم أن التعادل لم يضع الأهلي في موقف صعب على مستوى جدول الترتيب فإن تراجع الأداء كان هو العنوان الأبرز عقب المباراة خاصة أن جماهير الأهلي لا تقيس النتائج وحدها وإنما تضع دائمًا مستوى الفريق وطريقة لعبه في صدارة تقييمها.

ومع انتشار مطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي برحيل عموتة أصبح المدرب أمام اختبار جديد لا يرتبط فقط بحسابات النقاط وإنما بقدرته على إقناع الجماهير بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

10 نقاط.. لكن الصورة ليست مكتملة

ويملك الأهلي بعد مرور أربع جولات 10 نقاط بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم منذ انطلاق المسابقة.

ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب متساويًا في رصيد النقاط مع الزمالك صاحب المركز الثاني بينما يتفوق عليه بيراميدز المتصدر بفارق نقطتين فقط.

وتكشف هذه الأرقام أن الأهلي لم يعانِ على مستوى النتائج حتى الآن لكن الجدل الدائر حول الفريق يرتبط بصورة أكبر بالمردود الفني وهو ما يضع الجهاز الفني أمام معادلة صعبة: الحفاظ على النتائج مع تطوير الأداء في الوقت نفسه.

وهنا تحديدًا تبدو رسالة «مدربنا» ذات أهمية لأنها جاءت لتؤكد أن إدارة النادي لا تتعامل مع التعادل الأخير باعتباره سببًا كافيًا لإعادة النظر في الجهاز الفني.

عموتة أمام اختبار مختلف

ورغم الدعم الذي تلقاه من إدارة الأهلي فإن ذلك لا يعني أن الضغوط الجماهيرية ستختفي فالمغربي عموتة يدرك أن معيار الاستمرار في الأهلي لا يرتبط فقط بعدد النقاط التي يجمعها الفريق وإنما أيضًا بالشكل الذي يظهر به داخل الملعب.

فجماهير القلعة الحمراء اعتادت أن ترى فريقها منافسًا على البطولات وقادرًا على فرض أسلوبه وبالتالي فإن أي تراجع في الأداء يتحول سريعًا إلى مصدر للنقاش حتى لو كانت النتائج في صالح الفريق.

ومن المنتظر أن يحاول عموتة استغلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط التفاصيل الفنية ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في المباريات السابقة خاصة أن الأهلي أمامه موسم طويل تتعدد خلاله المنافسات والبطولات المختلفة .

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