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«الغندور» يُثير الجدل بشأن أنباء رحيل «عموتة» عن الأهلي: عنده شروط جزائية كبيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الغندور» يُثير الجدل بشأن أنباء رحيل «عموتة» عن الأهلي: عنده شروط جزائية كبيرة

عموتة
عموتة
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار حسين عموتة في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نافيًا صحة الأنباء المتداولة بشأن رحيله عن القيادة الفنية للفريق خلال الفترة الحالية.

وقال خالد الغندور إن حسين عموتة مستمر مع الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق ينافس بقوة على لقب الدوري المصري، إلى جانب مشاركته في البطولات الإفريقية، فضلًا عن وجود مباريات دربي قوية تنتظره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور أن الحديث عن رحيل عموتة بعد مرور 4 أسابيع فقط من عمر مسابقة الدوري أمر غير منطقي، خاصة أن الأهلي يمتلك 10 نقاط في جدول ترتيب المسابقة.

وأضاف: «كابتن حسين عموتة مكمل في النادي الأهلي ومنافس قوي على الدوري وداخل إفريقيا وعنده مباريات دربي قادمة، وبالتالي النقاش عن رحيله غير حقيقي».

وأشار الإعلامي إلى وجود شروط جزائية كبيرة في العقد المبرم بين حسين عموتة والنادي الأهلي، وهو ما يجعل الحديث عن رحيله في الوقت الحالي غير منطقي، مؤكدًا أن نتائج الفريق خلال الفترة الحالية لا تستدعي مثل هذه المناقشات.

موعد مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أبو قير للأسمدة، في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق المسابقة، ليواصل الفريق مشواره في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

الإعلامي خالد الغندور الغندور موقع التواصل الاجتماعي حسين عموتة الأهلي

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