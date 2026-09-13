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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليس بسبب النتائج فقط.. إعلامي يكشف سبب غضب الأهلي من عموتة

عموتة
عموتة
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت موقف النادي الأهلي من رحيل حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا عدم وجود أي نية لدى إدارة القلعة الحمراء للاستغناء عن المدرب المغربي خلال الفترة الحالية.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة Modern MTI: «مفيش نية لرحيل عموتة، لا يفكر الأهلي في أن يرحل عموتة، لكن الأهلي متضايق من كام حاجة تخص عموتة».

وأوضح أن الأهلي حرص على التأكيد عبر حساباته الرسمية أن حسين عموتة هو مدرب الفريق، في رسالة واضحة لطمأنة الجماهير بشأن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبله.

وأضاف حتحوت أن هناك عدة أمور تثير تحفظ مسئولي الأهلي، يأتي في مقدمتها الأداء غير المقنع للفريق، إلى جانب التعثر أمام المقاولون العرب.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي أبدت كذلك انزعاجها من الواقعة التي جمعت عموتة بأحد لاعبي الفريق، موضحًا أن الأمر لم يتوقف فقط عند انزعاج بعض اللاعبين من عصبية المدير الفني، وإنما ارتبط أيضًا بالصورة التي يظهر بها النادي أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وتابع: «الأهلي اتكلم معاه في النقطة دي، وبالمناسبة مش بس عشان اللعيبة متضايقة، هو كمان الأهلي بالنسباله الصورة "الإيمدج" بفلوس، يعني جزء من براند الأهلي اللي بيسوق بيه، واللي يدر بيه أرباحا».

وأكد حتحوت أن الصورة التسويقية للنادي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للإدارة، خاصة أن الأهلي يسعى للحفاظ على صورته باعتباره ناديًا «شيك وراقي»، وبالتالي فإن أي مشهد يجمع المدرب واللاعبين بشكل غير مناسب قد يمثل ضررًا تسويقيًا للنادي، بغض النظر عن الطرف المخطئ في الواقعة.

وعن الجانب الفني، أوضح حتحوت أن تقييم عموتة داخل الأهلي لا يتم بناءً على مباراة أو أربع مباريات فقط، مشيرًا إلى أن الإدارة ترى أن الحكم على تجربة المدرب يحتاج إلى عدد أكبر من المباريات.

وقال: «التقييم مينفعش يحصل بسبب مباراة ولا أربع ماتشات، وبالتالي، عشر مباريات هي اللي ممكن تحسم تقييم الأهلي لموسم الكابتن الحسين عموتة».

وأشار إلى أن مباراة بيراميدز ستكون محطة مهمة في تقييم تجربة عموتة، بعدما يكون الفريق قد خاض فترة إعداد أولى، وعددًا من المباريات، وتخلل ذلك توقف دولي، بالإضافة إلى خوض مواجهة قمة ولقاء قوي أمام بيراميدز.

وشدد حتحوت على أن مباراة بيراميدز تمثل أهمية كبيرة للأهلي، موضحًا أن الخسارة أمامه ستكون مؤثرة للغاية، بينما سيمنح الفوز دفعة قوية للفريق في المنافسة على لقب الدوري.

واختتم هاني حتحوت تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية الأهلي الحالية تجاه حسين عموتة واضحة: «مدربنا»، مع استمرار تقييمه بصورة طبيعية، دون وجود قرار أو نية في الوقت الحالي لرحيله عن الفريق.

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