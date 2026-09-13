جولات ميدانية للقيادات التعليمية.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات بفرحة وسعادة بين الطلاب والمعلمين

انطلق اليوم العام الدراسي الجديد في المحافظات، وسط فرحة الطلاب وجولات ميدانية للمحافظين والقيادات التعليمية لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد..

المنيا

وسط حالة من السعادة والفرحة بين طلاب المنيا ، بدأ الطلاب في المراحل التعليميه المختلفة اول يوم دراسي للعام 2026 /2027 .

وقال صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة خلال العام الدراسي 2026/ 2027 يبلغ نحو مليون و539 ألفًا و374 طالبًا وطالبة، موزعين على نحو 3221 مدرسة، مشيرًا إلى دخول 315 فصلًا دراسيًا جديدًا الخدمة هذا العام ضمن 15 مدرسة، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء وتوسعة وإحلال لـ61 مدرسة خلال عام واحد، بما يدعم جهود استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب وخفض الكثافات.

وأشار المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، إلى أن خطة العام الجديد تتضمن تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد وتوسعة لعدد من المدارس بمختلف المراكز والقرى، باستثمارات تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية، وخفض الكثافات والحد من الفترات الدراسية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

ومن جانبه وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، لضمان انتظام الدراسة وسير العمل داخل المنشآت التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، مع المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، بما يوفر بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمنشآت التعليمية، إلى جانب زراعة وتشجير المساحات المتاحة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، مع استمرار متابعة جاهزية المرافق والخدمات والتنسيق مع الإدارات التعليمية بشأن أي احتياجات أو ملاحظات.

الشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، صباح اليوم، طابور الصباح بمدرسة عمرو شبل الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، تزامنًا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وذلك وسط أجواء من البهجة والحماس، تخللها تحية العلم والنشيد الوطني وعزف السلام الجمهوري، مع عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم وبدء عام دراسي جديد يحمل لهم آمالًا وطموحات جديدة وذلك بحضور العميد أ.ح أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والمهندس أحمد مرسي، وكيل أول الوزارة ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد، رئيس حي أول الزقازيق، ومحمد أبو هاشم، رئيس حي ثان الزقازيق.

حرص محافظ الشرقية على مشاركة الطلاب والطالبات فرحتهم ببدء العام الدراسي الجديد، مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة، ومتمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتفوق، وموجهًا إليهم كلمات تحفيزية تشجعهم على الاجتهاد والالتزام والثقة في قدراتهم، مؤكدًا أن كل عام دراسي يمثل فرصة جديدة للتعلم واكتساب المعرفة وتحقيق الطموحات وبناء مستقبل أفضل.

تفقد محافظ الشرقية ونائب وزير التربية والتعليم عددًا من الفصول الدراسية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على تواجد الطلاب داخل الفصول، والتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبالهم، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على تحقيق أهداف العملية التعليمية.

كما شهدا المحافظ ونائب الوزير جانبًا من الفعاليات التعليمية والرياضية والفنية بالمدرسة لغرس قيم الانتماء والولاء داخل نفوس الطلاب والطالبات وتحفيزهم علي الاندماج داخل البيئة التعليمية.

شدد المحافظ على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة للطلاب والطالبات، وحسن معاملتهم، وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة التي تساعدهم على التفوق والتميز، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على تحمل المسؤولية.

كما وجه المحافظ التحية والتقدير للمعلمين والعاملين بالمدرسة، مؤكدًا أن رسالتهم لا تقتصر على تقديم العلم والمعرفة، وإنما تمتد إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز روح المسؤولية والالتزام لديهم.

أكد محافظ الشرقية أن الاستثمار في الإنسان يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن الاهتمام بالعملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للطلاب يمثلان أساسًا لبناء جيل واعٍ وقادر على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة مستقبل الوطن، مشددًا على مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة التعليمية، والتوسع في إنشاء المدارس لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب.

فيما أكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، أن مصر اتخذت خطوات فعلية نحو التحول الرقمي في التعليم منذ عام ٢٠١٨، شملت تطوير المناهج، وبناء المنصات الإلكترونية، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية بمدارس المرحلة الثانوية، وتدريب المعلمين.

أشار نائب الوزير إلى توجه الوزارة نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها أداة أساسية لتطوير منظومة التعليم ومواكبة التطورات المتسارعة، بما يسهم في إعادة تشكيل أدوار المعلم والمتعلم، مع الحفاظ على مكانة اللغة العربية والعلوم الحديثة، وتوظيف هذه التقنيات في حل المشكلات وتعظيم آثارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم إعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال التأكد من جاهزية ٤٩١٥ مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو مليون و٨٤٤ ألفًا و٢٩٨ طالبًا وطالبة داخل ٥٠ ألفًا و٣٦٢ فصلًا دراسيًا.

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز، وتوفير الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب، مؤكدًا أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، من خلال دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية بالمدارس، والعمل على تدريب وتأهيل المعلمين للتعامل مع المستجدات التكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم، وتنمية مهارات الطلاب، وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

القليوبية

أجرى الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية مع انطلاق الدراسة، شملت تفقد مدرستي برقطا الإعدادية والابتدائية بمركز كفر شكر، ومدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها.

وتابع وكيل الوزارة انتظام الطلاب داخل المدارس، ومستوى الانضباط، وجاهزية الفصول والمرافق، وانتظام أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب مع بداية العام الدراسي.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة للمدارس، والتأكد من تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بانضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.



من ناحية اخرى اعتذر الأمير مصطفى، مدير مدرسة السيدة عائشة التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية في القليوبية، عن تولي منصب وكيل إدارة قليوب التعليمية وذلك لظروف مرضية.

وعقب اعتذاره عن المنصب، جرى تكليف شخصية تربوية جديدة للقيام بأعمال وكيل الإدارة، وذلك لاستمرار انتظام العمل داخل الإدارة التعليمية ومتابعة سير العملية التعليمية.

ومن المقرر أن يواصل وكيل الإدارة المكلف مهامه خلال الفترة المقبلة، وسط تمنيات بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله وخدمة المنظومة التعليمية.

وكان قد اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات التعليمية، وضخ دماء جديدة من القيادات، بما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية.

وشملت الحركة استبعاد عدد من القيادات من مناصب مديري الإدارات التعليمية، وهم: أيمن زيدان، وأمنية فاروق، وعزة فتحي، وحسام زهدي، وداليا فاروق، وسها، وعزة عطا.