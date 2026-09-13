إبراهيم فايق يفجر مفاجأة عن مستقبل عموتة مع الأهلي

حسم الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج «الكورة مع فايق»، الجدل المثار حول مستقبل حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا عدم وجود أي حديث عن رحيله عن قيادة الفريق خلال الفترة الحالية.

عموته

وقال إبراهيم فايق: «مفيش كلام من بعيد ولا من قريب عن رحيل حسين عموتة، شيء لم يخطر في ذهن حد، ولو خطر في ذهن حد فهو عبث».

وأضاف: «مفيش مدرب بيمشي عشان اتعادل ماتش، لازم ياخد وقته، ده شيء مفيش منه»، مشددًا على أن الجهاز الفني بقيادة عموتة مستمر في مهمته، ولا توجد أي مؤشرات بشأن رحيله عن الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال مواجهة أبو قير للأسمدة.