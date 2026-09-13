قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: أمن الغذاء والطاقة واستقرار سلاسل الإمداد ركائز للمرونة الاقتصادية
مدرب الجيش الرواندي: الزمالك فريق كبير.. وعموتة بعقلية أوروبية
المدارس كاملة العدد والطلاب ملتزمين بالزي| 60 صورة ترصد أجواء انطلاق الدراسة
اليوم.. جامعة الأزهر تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة التنسيق وقواعد القبول بالكليات
التضامن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ- 2027م.. الثلاثاء المقبل
الرئيس السيسي: توطين التكنولوجيا يعزز استفادة دولنا من التحولات التكنولوجية
الرئيس السيسي: زيادة التجارة والاستثمار بين دول بريكس وشركائها تعزز الترابط الاقتصادي
إبراهيم فايق يفجر مفاجأة عن مستقبل عموتة مع الأهلي
موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بالدوري.. والقنوات الناقلة
أسعار الفراخ اليوم الأحد.. البيضاء بـ78 جنيهًا والساسو تصل لـ120 جنيهًا
الرئيس السيسي: مصر تثمن جهود الهند في تعزيز التعاون بين دول التجمع وشركائها
طوارئ في المترو.. وزارة النقل تعلن خطتها الشاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة عن مستقبل عموتة مع الأهلي

عموته
عموته
باسنتي ناجي

حسم الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج «الكورة مع فايق»، الجدل المثار حول مستقبل حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا عدم وجود أي حديث عن رحيله عن قيادة الفريق خلال الفترة الحالية.

عموته

وقال إبراهيم فايق: «مفيش كلام من بعيد ولا من قريب عن رحيل حسين عموتة، شيء لم يخطر في ذهن حد، ولو خطر في ذهن حد فهو عبث».

وأضاف: «مفيش مدرب بيمشي عشان اتعادل ماتش، لازم ياخد وقته، ده شيء مفيش منه»، مشددًا على أن الجهاز الفني بقيادة عموتة مستمر في مهمته، ولا توجد أي مؤشرات بشأن رحيله عن الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال مواجهة أبو قير للأسمدة.

عموته الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد موسى

أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

أحمد موسى

ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

ترشيحاتنا

الجامع الازهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن سعة الصدر اليوم

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

بفستان أحمر جريء .. بسمة بوسيل تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها على إنستجرام | شاهد

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

خلل في ضغط الإطارات يستنفر ستيلانتس.. استدعاء عدد من سيارات جيب

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

لأول مرة في الهند.. السيارات البديلة تتفوق على البنزين خلال أغسطس

سيارات الهند
سيارات الهند
سيارات الهند

لوك جذاب.. ناهد السباعي تخطف الانظار بظهورها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد